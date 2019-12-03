Нове розведення та обмін: Пристайко розкрив зміст договору "нормандської зустрічі"

Глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив зміст робочого варіанту проєкту рішення саміту "нормандського формату", який був узгоджений країнами ще на початку осені 2019 року.

Про це він розповів журналістам під час конференції NATO Engages у Лондоні, передає ЄП. Міністр назвав підготовлений проєкт "не зовсім амбітним і дуже обережним".

Цей проєкт, як пояснив політик, не є новим документом і залишається робочим варіантом, який повинен лягти в основу фінального рішення лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

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"Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили прикінцеві положення комюніке, яке буде оприлюднено після завершення саміту... На сьогодні документ передбачає фіксацію досягнень", – сказав Пристайко.

У тексті робочого документа лідери країн відзначають успішне розведення сил і засобів на трьох ділянках Донбасу та пропонують визначити наступні точки розведення.

"Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу для наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.

Тобто дуже короткий документ, у кінці якого в проєкті написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних [ініціатив]. Це загальні фрази, які перетворяться в документ лише після завершення зустрічі очільників держав", – розповів міністр

Пристайко додав, що не йдеться про принципові рішення, які змінюють черговість або вміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3", – наголосив він.

Вадим Пристайко ОП

Як писав OBOZREVATEL:

Вадим Пристайко на конференції NATO Engages у Лондоні заявив, що Росія займається тероризмом на державному рівні.

Він також висловив гучні претензії НАТО через війну в Україні та Грузії, заявивши, що вони почалися як наслідок нерішучості Альянсу.

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