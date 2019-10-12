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12 жовтня • оновлено в 17:05
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Зеленський давав Путіну пів року: розкрився гучний нюанс майбутньої зустрічі

1.5т Читати матеріал російською

Глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує початку переговорів у "нормандському форматі" протягом пів року.

Про це він сказав під час інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання журналіста про те, скільки президент України Володимир Зеленський дає часу на організацію та домовленості для зустрічі.

"Я б залишав недовгий термін, наприклад, до кінця року. Щоправда, час спливає. Ми говорили про це влітку, ми мали на увазі півроку для того, щоб зустрітися і далі вжити заходів, подивитися, якщо потрібно провести остаточну зустріч, щоб вирішити", – зазначив міністр.

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Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Колаж

"Зараз із кожним тижнем, днем часу залишається все менше. Але я все одно не бачу більшого терміну, ніж пів року, для того, щоб зрозуміти остаточно, що те, що п'ять років наші попередники намагалися зробити, більше просто не працює", – додав він.

Якщо ж про зустріч домовитися не вийде, тоді, за словами Пристайка, треба "чесно сказати народу, що п'ять років "мінського процесу" не дали результатів".

Після цього Україні доведеться шукати інший формат переговорів, якщо на це погодяться західні партнери.

"Якщо і це не спрацює, тоді наша держава повинна визначити для себе, який є прийнятний шлях розвитку. Може бути "кіпрський варіант" розвитку, коли держава знає, що окупант "відтяпав" територію, але все одно, незважаючи на це, знаходить у собі сили розвиватися і рухатися в тому напрямку, який ми, більшість нашого народу, вибрали для себе", – пояснив Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Скріншот із відео

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України політика нормандський формат переговори щодо Донбасу
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну кто сегодня с Моникой будет о чём то договариваться?????????????????????????????? Ау...прыгуны...Ваш президент...сопля.
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