"Нормандський" формат потрібен, щоб безпосередньо розмовляти з Путіним, – Кулеба

Усі результати, яких вдалося досягти у врегулюванні конфлікту на сході України, було отримано завдяки "нормандському" формату переговорів, де був присутній президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив в інтерв'ю BBC-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що "нормандський" формат не вичерпав себе.

Глава МЗС назвав його єдиним механізмом, який дав змогу досягти Україні результатів, які вже є.

"Ми розуміємо, що розмовляти треба безпосередньо з Володимиром Путіним. З ним можна зустрітися тільки на саміті в "нормандському" форматі, – сказав Кулеба.

Тому, на його думку, потрібно ставити собі за мету проведення нового саміту.

"Це мотивує працювати над виконанням рішень попереднього саміту й напрацьовувати нові кроки на шляху врегулювання", – зауважив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вірить, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним у межах "нормандського" формату все ж відбудуться. Про це він заявив журналістам 12 вересня.