Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Нормандський формат" – пастка для України: Портников пояснив, що готує Путін

1.1т Читати матеріал російською

У проведенні зустрічі в "нормандському форматі" заради завершення війни на Донбасі зацікавлені всі країни-учасниці й США, але аж ніяк не Росія. Адже її президент Володимир Путін бачить в цих переговорах лише одну вигоду – заманити Європу в пастку заради здобуття контролю над усією територією України.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо", докладно пояснивши, що принесе врегулювання на Донбасі Україні, Франції та Німеччині.

"У цьому врегулюванні зацікавлені практично всі. Володимир Зеленський – бо давав обіцянку завершити війну. Еммануель Макрон – бо бачить у врегулюванні можливість посилення власного впливу в Європі і в світі. Ангела Меркель – бо не хотіла б піти з великої політики, залишивши наступнику незавершений конфлікт. Про зацікавленість Дональда Трампа і говорити не доводиться. Напередодні президентських виборів в США американському президенту необхідні різні історії успіху. Але є той, кому врегулювання на Донбасі абсолютно не потрібно – Володимир Путін", – підкреслив Портников.

Новини
"Президент України не зупинить війну": Портников пояснив, кому потрібен "нормандський формат"

За його словами продовження конфлікту навпаки дозволяє російському президенту шантажувати Захід і стримувати рух України в бік цивілізованого світу. І його згода на зустріч в "нормандському форматі" означає тільки одне – Путін чекає, що в обмін на припинення війни західні лідери віддадуть йому всю Україну цілком, а не тільки Донбас.

"Нормандський формат"

"Нормандський формат"

"24 канал"

"І російська сторона цього навіть не приховує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив про можливість саміту в разі, якщо буде гарантовано виконання так званої "формули Штайнмайера". Простіше кажучи – окуповані Росією території України отримають постійний статус конституційної автономії, російський контроль над ними збережеться, українські війська відійдуть. На європейській та євроатлантичній інтеграції України буде поставлено крапку. Путіну саме це сьогодні і потрібно", – пояснює логіку агресора Портников.

Що стосується Заходу, то він, вважає журналіст, буде задоволений тим, що Україна відновила свою територіальну цілісність. Правда, без Криму, але це вже наступний етап переговорів. А тим часом з Росії встигнуть зняти більшу частину санкцій і продовжать заробляти гроші.

Новини
Нормандський формат живий? Росія поставила умови Україні по Донбасу

"Залишається тільки зрозуміти, чи буде вважати президент Зеленський такий результат "нормандського саміту" результативним і як відреагують на такий результат самі українці", – застеріг Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" щодо України в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

Тим часом в Кремлі заявляли, що ніяких попередніх домовленостей щодо зустрічі лідера Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським поки немає.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...