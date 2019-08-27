"Нормандський формат" – пастка для України: Портников пояснив, що готує Путін

У проведенні зустрічі в "нормандському форматі" заради завершення війни на Донбасі зацікавлені всі країни-учасниці й США, але аж ніяк не Росія. Адже її президент Володимир Путін бачить в цих переговорах лише одну вигоду – заманити Європу в пастку заради здобуття контролю над усією територією України.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо", докладно пояснивши, що принесе врегулювання на Донбасі Україні, Франції та Німеччині.

"У цьому врегулюванні зацікавлені практично всі. Володимир Зеленський – бо давав обіцянку завершити війну. Еммануель Макрон – бо бачить у врегулюванні можливість посилення власного впливу в Європі і в світі. Ангела Меркель – бо не хотіла б піти з великої політики, залишивши наступнику незавершений конфлікт. Про зацікавленість Дональда Трампа і говорити не доводиться. Напередодні президентських виборів в США американському президенту необхідні різні історії успіху. Але є той, кому врегулювання на Донбасі абсолютно не потрібно – Володимир Путін", – підкреслив Портников.

За його словами продовження конфлікту навпаки дозволяє російському президенту шантажувати Захід і стримувати рух України в бік цивілізованого світу. І його згода на зустріч в "нормандському форматі" означає тільки одне – Путін чекає, що в обмін на припинення війни західні лідери віддадуть йому всю Україну цілком, а не тільки Донбас.

"Нормандський формат" "24 канал"

"І російська сторона цього навіть не приховує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив про можливість саміту в разі, якщо буде гарантовано виконання так званої "формули Штайнмайера". Простіше кажучи – окуповані Росією території України отримають постійний статус конституційної автономії, російський контроль над ними збережеться, українські війська відійдуть. На європейській та євроатлантичній інтеграції України буде поставлено крапку. Путіну саме це сьогодні і потрібно", – пояснює логіку агресора Портников.

Що стосується Заходу, то він, вважає журналіст, буде задоволений тим, що Україна відновила свою територіальну цілісність. Правда, без Криму, але це вже наступний етап переговорів. А тим часом з Росії встигнуть зняти більшу частину санкцій і продовжать заробляти гроші.

"Залишається тільки зрозуміти, чи буде вважати президент Зеленський такий результат "нормандського саміту" результативним і як відреагують на такий результат самі українці", – застеріг Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" щодо України в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

Тим часом в Кремлі заявляли, що ніяких попередніх домовленостей щодо зустрічі лідера Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським поки немає.

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