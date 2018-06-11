"Нормандський формат" обговорює перспективу "блакитних шоломів" для Донбасу

У Берліні 11 червня проводять зустріч глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України. DW - про головну тему порядку денного переговорів задля врегулювання конфлікту на Сході України.Після перерви, що тривала понад 16 місяців, у Берліні поновилися переговори міністрів закордонних справ в так званому "нормандському форматі" (Німеччини, Франції, Росії та України). Проходять вони, як це найчастіше було й в минулому, на віллі "Борзіг" на березі Тегельского озера на околиці німецької столиці.

Мета таких зустрічей - створити умови для реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Сході України. Попередні раунди не дали принципових зрушень. Домовленості, досягнуті на них, приміром, про відведення важких озброєнь від лінії зіткнення на Донбасі або про дотримання режиму припинення вогню, порушувалися майже відразу після того, як міністри чотирьох країн роз'їжджалися по своїх столицях.

Прем'єра для німецького міністра

Для німецького міністра Гайко Мааса (Heiko Maas) це - перша зустріч в такому форматі. Маас розуміє, що переговори будуть важкими. "Конфлікт триває вже більше чотирьох років, понад 10 тисяч загиблих, сотні тисяч людей вигнані з рідних місць, - нагадав Маас в заяві для преси за кілька хвилин до початку переговорів міністерського "квартету" в камінній залі вілли "Борзіг". - Доводиться констатувати, що мінські домовленості не дотримуються, лише в цьому році були тисячі порушень режиму припинення вогню".

Нещодавно Маас сам побував на Сході України, щоб скласти собі власне уявлення про ситуацію в регіоні. "Я не плекаю жодних ілюзій, відновлення діалогу буде складним, - заявив він напередодні зустрічі в інтерв'ю газеті Bild. - Інтереси й позиції України і Росії в багатьох сферах далекі одне від одного".

Якою бути місії ООН?

Це стосується, зокрема, планів розмістити на Донбасі миротворчу місію ООН. Про таку місію вперше йдеться на зустрічі міністрів "нормандського формату". З точки зору Берліна, така місія здатна пожвавити мінський процес, створити для нього, як заявив Маас, "нові рамкові умови".

Він нагадав, що ідею "блакитних шоломів" у принципі підтримують і Москва, і Київ. "Але уявлення щодо цього сильно розходяться, - заявив Маас. - Ось про це ми і хочемо сьогодні почати говорити".

У вересні минулого року російський президент Володимир Путін начебто підтримав таку ідею. Але з його точки зору, роль "блакитних шоломів" має зводитися до охорони спостерігачів ОБСЄ, які вже патрулюють в регіоні.

"Якщо слідувати логіці Путіна, - каже експерт Німецького товариства зовнішньої політики Вільфрід Їльґе (Wilfried Jilge), - то "блакитні шоломи" "повинні бути розміщені тільки уздовж так званої контактної лінії". В результаті в майбутньому, застерігає Їльґе, ця лінія ризикує стати неформальним кордоном між підконтрольною Києву територією і районами проросійських сепаратистів. Це заморозило б конфлікт, вважає експерт, і стало б порушенням мінських домовленостей, які передбачають відновлення територіальної цілісності і повного суверенітету України.

Простір для компромісу

Київ вважає, що "блакитні шоломи" повинні бути розміщені в усій зоні конфлікту, включно з відрізком неконтрольованого Києвом українсько-російського кордону. Відкритий кордон дозволяє Росії підтримувати сепаратистів солдатами і спорядженням, пояснює експерт, а якщо перекрити кордон, то "російським військовим довелося б відійти на свою територію, що позбавило би Кремль можливості проводити свою політику дестабілізації та підвищило б безпеку в регіоні".

На думку директорки берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse), переговори в "нормандському форматі" дозволяють серйозно обговорити варіант місії ООН для Сходу України та окреслити простір, в якому був би шанс знайти компроміс. Зассе вважає, що розширювати зону відповідальності такої місії на весь регіон конфлікту можна було б поетапно, крок за кроком.

"Місія ООН, поєднана з місієюспостерігачів ОБСЄ, що діє нині, але не обмежена зоною їхньої відповідальності, є зараз єдиною реалістичною перспективою оживити мінський процес, що зайшов у глухий кут", - заявила експертка.

Чи буде саміт у "нормандському форматі"?

Досягнення домовленості на переговорах чотирьох міністрів вважається передумовою для зустрічі лідерів країн "нормандського формату". Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що черговий саміт у такому форматі має сенс тільки в тому разі, якщо глави МЗС чотирьох країн знайдуть спільну мову щодо питання про місію ООН для Сходу України.

Переговори на віллі "Борзиг" почалися, як і було заплановано, о 18 годині 30 хвилин за середньоєвропейським часом. Скільки вони триватимуть, невідомо. Оглядачі вважають, що чим довше вони триватимуть, тим більше шансів на досягнення хоча б мінімального компромісу.

"А якщо через годину - півтори розійдуться, то значить приїхали тільки чаю попити", - зауважив один з українських журналістів, котрий від самого початку спостерігає за зустрічами міністрів "нормандського формату".