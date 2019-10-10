19 октября 2016 года в Берлине состоялась последняя встреча в "Нормандском формате". Каков был её результат?

Конечно можно было бы сказать, "что высокие договаривающиеся стороны договорились дальше договариваться". Но это не совсем так. На самом деле было согласован вопрос разработки "дорожной карты" имплементации так называемых Минских договорённостей. Только вот дальше разговоров дело так и не пошло. По одной простой причине. У России своё, как всегда, свое особенное видение.

Для всего цивилизованного мира "Нормандский формат" - это переговоры между Украиной и Россией, при посредничестве Германии и Франции. Москва, в свою очередь, неуклюже пытается показать себя не участником конфликта, а также посредником. Именно поэтому на протяжении последних лет все слышат: "нас там нет", "мы не являемся стороной конфликта, хотя и имеем определённое влияние на ОРДЛО", "ополченцы Донбасса воюют не нашим оружием – оно либо трофейное, либо выкопанное в шахтах, либо, на худой конец, купленное в военторге", "на Украине идёт гражданская война", "Киев должен услышать Донбасс". Перлы роспропаганды можно перечислять до бесконечности. Но здесь не об этом.

"Кремлю" не нужен мир на на юго-востоке Украины, ему плевать на горе и лишения местных жителей. Москва сейчас решает две задачи – тактическую и стратегическую. Первая – это выйти из международной изоляции и снять с себя санкции. Для этого усадить Украину за стол переговоров со своими марионетками из "молодых рэспулик", и тем самым показать миру – "РФ не сторона конфликта на Донбассе, а миротворец". Вторая же – более масштабная – Украина должна остаться под полным влияние "Кремля", стать неотъемлемой частью "русского мира", без всяких евро-атлантических интеграций и прочих цивилизационных устремлений. Инструментом для решения стратегической задачи для России остаётся Донбасс, который она готова вернуть в Украину исключительно на своих условиях.

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Именно поэтому процесс мирного урегулирования стоит на месте. На протяжении 2017-2018 годов Москва всячески тормозила мирный процесс под всякими, зачастую выдуманными, предлогами. Основным посылом конечно же было то, что в Киеве не совсем легитимная власть, Украиной управляет "партия войны", которую не поддерживает народ – "вот дождёмся выборов, и с новой властью обо всём договоримся". И что мы видим сегодня? В Украине произошла практически полная перезагрузка власти – новый Президент, новый парламент. Однако, поскольку и они не спешат сдаваться и безоговорочно принимать условия "Кремля", мира на Донбассе как не было, так и нет.

Новая украинская власть искренне стремится к миру на юго-востоке Украины. Как по мне, то для этого сделали всё возможное, и даже больше. Порой идут на крайне непопулярные шаги. Одно только согласование "формулы Штайнмайера" чего стоило (о чём написано в одном из предыдущих блогов). Практически был начат процесс отведения ВСУ от линии разграничения, который ОРДЛО всячески пытается сорвать своими провокациями.

По информации, которая циркулирует в СМИ, офис Президента Украины возлагает большие надежды на встречу в "Нормандском формате", рассчитывает на его проведение в этом году, и что он позволит добиться прорыва. Однако со стороны России звучат всё новые и новые условия. Готовности к переговорам и реальному решению вопроса как не было, так и нет. Вот уже и универсальная отговорка придумана, и озвучена Д.Песковым на одной их последних пресс-конференций: "у В. В. Путина очень напряжённый график, и когда у него появится возможность принять участие в саммите, пока сказать сложно". Но при этом вся пропагандистская информационная машина РФ сейчас трубит о том, что именно Украина срывает минские договоренности, не выполняет пункты "формулы Штайнмайера" и "Бог весть что ещё" …

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