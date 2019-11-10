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10 листопада • оновлено в 19:33
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Під загрозою зриву? Спливли подробиці підготовки зустрічі Зеленського і Путіна

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Президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. За даними журналістів, якщо "нормандські" переговори не відбудуться в ці дати, то лідери України, РФ, Франції та Німеччини не зможуть зустрітися до кінця року.

Крім того, за словами співрозмовника, в такому випадку навряд чи слід сподіватися, що зустріч "четвірки" відбудеться взагалі.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Колаж

Нагадаємо, про те, що зустріч в "нормандському форматі", можливо, відбудеться через кілька тижнів, також говорив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу політика Офіс президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если Зеленскому есть, что предложить, встреча будет. А если Зеленский рассчитывает переписать Минские или чейкрымить, то встречи не будет
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