Під загрозою зриву? Спливли подробиці підготовки зустрічі Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. За даними журналістів, якщо "нормандські" переговори не відбудуться в ці дати, то лідери України, РФ, Франції та Німеччини не зможуть зустрітися до кінця року.

Крім того, за словами співрозмовника, в такому випадку навряд чи слід сподіватися, що зустріч "четвірки" відбудеться взагалі.

Володимир Путін і Володимир Зеленський Колаж

Нагадаємо, про те, що зустріч в "нормандському форматі", можливо, відбудеться через кілька тижнів, також говорив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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