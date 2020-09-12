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Зеленський – про "нормандську" зустріч радників: крапку в багатьох питаннях не поставили

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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Володимир Зеленський висловився про нормандську зустріч

На "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити не всі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

Про це, коментуючи зустріч дипломатів у Берліні, заявив президент України Володимир Зеленський. Спілкування глави держави з журналістами в Одеській області транслювалося пресслужбою ОП у Facebook.

Як сказав Зеленський, зустрічі радників означають, що планується й саміт лідерів країн "нормандського" формату.

"Вони обговорили не все і не поставили крапку в багатьох питаннях, тому буде ще одна зустріч радників. Найголовніше рішення, яке на сьогодні є, – це дотримання та продовження режиму тиші", – зазначив український президент.

Він наголосив, що не на всі 100% задоволений режимом тиші, оскільки він порушувався й Україна зазнала бойових втрат.

"Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни, перше і головне питання – дотримання режиму тиші", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.

  • Після завершення переговорів Андрій Єрмак сказав, що їх головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.

  • Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

  • Також Козак сказав, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.

  • Глава української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину. Він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

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