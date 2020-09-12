Зеленський – про "нормандську" зустріч радників: крапку в багатьох питаннях не поставили

На "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити не всі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

Про це, коментуючи зустріч дипломатів у Берліні, заявив президент України Володимир Зеленський. Спілкування глави держави з журналістами в Одеській області транслювалося пресслужбою ОП у Facebook.

Як сказав Зеленський, зустрічі радників означають, що планується й саміт лідерів країн "нормандського" формату.

"Вони обговорили не все і не поставили крапку в багатьох питаннях, тому буде ще одна зустріч радників. Найголовніше рішення, яке на сьогодні є, – це дотримання та продовження режиму тиші", – зазначив український президент.

Він наголосив, що не на всі 100% задоволений режимом тиші, оскільки він порушувався й Україна зазнала бойових втрат.

"Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни, перше і головне питання – дотримання режиму тиші", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.

Після завершення переговорів Андрій Єрмак сказав, що їх головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.

Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Також Козак сказав, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.

Глава української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину. Він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

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