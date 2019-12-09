Нормандська зустріч: Тука спрогнозував, на що погодиться Путін

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука назвав найімовірніше рішення, яке може бути ухвалене на нормандському саміті 9 грудня.

"До найбільш імовірних можна віднести пункт зі звільнення полонених", – заявив він OBOZREVATEL, коментуючи список вимог України, з якими на саміт поїхав президент Володимир Зеленський.

Також Тука розповів про те, що до осені 2015 року "бували випадки, коли нашим хлопцям вдавалося звільняти своїх товаришів по службі в обмін на сигарети, на продукти або на медикаменти". "Але коли процес обміну став централізовано контролюватися представниками Росії, він перетворився виключно на політичний".

Володимир Путін

Він також пояснив механізм блокування процесу обміну полоненими, який застосовує Кремль. "Є частина людей, яких Росія постійно включає до списку зі свого боку на передачу, але ці люди, вже засуджені, відбуваючи покарання в Україні, самі категорично відмовляються переміщатися або до РФ, або на неконтрольовану територію Донбасу. Проте Росія весь час включає їх до списку, і таким чином блокує процес обміну".

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Ще один спосіб блокування, за словами волонтера, такий: "Українська сторона має інформацію про цілу низку людей, які перебувають у полоні. Ми неодноразово надавали інформацію, де саме перебувають ці люди, але їх постійно викреслюють зі списку з позначкою: "місцеперебування не встановлене". Оскільки ані українська сторона, ані міжнародний "Червоний хрест" допуску туди не мають, процес практично блокується", – констатував він.

Нагадаємо, РНБО на секретному закритому засіданні 7 грудня за участю президента України Володимира Зеленського затвердив основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі. Зокрема визначено 5 вимог України на нормандському саміті: повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, повернення полонених, припинення вогню, повернення контролю над кордоном, місцеві вибори.

У понеділок, 9 грудня, у Парижі відбудуться переговори країн "нормандського формату", в ході яких лідери України, Росії, Франції та Німеччини мають віднайти вирішення для військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото і відео – у матеріалі OBOZREVATEL.

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