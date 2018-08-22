"Нормандська четвірка" обговорить миротворців для Донбасу - Клімкін

У вересні політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки" обговорять питання миротворців ООН для Донбасу, заявив глава МЗС України Павло Клімкін. Згодом можлива зустріч на рівні міністрів.Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що консультації про концепцію миротворчої місії ООН на Донбасівідбудуться у вересні. Тоді це питання обговорять політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки", заявив Клімкін у середу, 22 серпня, під час прес-конференції у Києві.

"У вересні відбудеться ще одна зустріч: спочатку політичних директорів - для обговорення миротворчої концепції", - зауважив глава МЗС, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За підсумками цієї зустрічі ухвалять рішення, чи варто організовувати переговори на рівні міністрів. "Якщо ми бачитимемо, що є достатньо важливих пунктів для обговорення, а головне, що ми можемо просунутися - говоритимемо", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Клімкіна, розглядаються різні варіанти для такої зустрічі. Так, вона може відбутися у вересні під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає агенція "Українські новини". Цю тему Клімкін кілька днів тому обговорював з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) і вже найближчим часом планує обговорити зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Ключові питання для переговорів

Водночас український міністр виокремив ще кілька важливих питань для обговорення у "нормандському форматі". Крім миротворчої місії, її мандату та послідовності розгортання, йтиметься про "безпеку" та "звільнення українців, політв'язнів і заручників", пояснив Клімкін.

Нагадаємо, остання зустріч політичних директорів - представників МЗС Німеччини, Франції, України та Росії - щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулася 26 липня в Берліні. Міністри закордонних справ останні переговори - після перерви у майже півтора року - провели 11 червня.