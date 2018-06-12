"Нормандська четвірка" не домовилась про миротворців ООН на Донбасі

Глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії "блакитних шоломів" на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.Після перерви, що тривала понад 16 місяців, 11 червня в Берліні знову відбулися переговори міністрів закордонних справ у так званому "нормандському форматі" - Німеччини, Франції, Росії та України. Ціль таких зустрічей - створити умови для реалізації Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Головна тема - "блакитні шоломи"

Головною темою цього раунду вперше була ідея розмістити на Сході України миротворчу місію ООН. Домовленість з цього питання вважається необхідною для наступної зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні. З точки зору Берліна, "блакитні шоломи" здатні оживати мінський процес, створити для нього, як заявив перед зустріччю глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), "нові рамкові умови". Він нагадав, що ідею "блакитних шоломів " в принципі підтримують і Москва, і Київ. "Але уявлення на цей рахунок сильно розходяться, - заявила Маас. - Ось про це ми і хочемо сьогодні розпочати говорити".

Переговори, як це часто бувало і в минулому, проходили в гостьовому маєтку МЗС Німеччини "Вілла Борзиг" на березі Тегельського озера. Маас назвав переговори "дуже докладним і відкритим, але і конструктивним діалогом". Підсумком стала, за його словами, ціла низка домовленостей. Це, зокрема, обіцянка усіх сторін суворо дотримуватися режиму припинення вогню, готовність відвести від лінії розмежування важкі озброєння і почати розмінування території. Німеччина і Франція запропонували поділитися своїм досвідом в цій справі.

Яким бути мандату місії ООН?

Що ж стосується головної теми зустрічі - параметрів ймовірної місії миротворців ООН в зоні конфлікту, то, за словами німецького міністра, учасники переговорів домовилися лише про те, щоб продовжити переговори на цю тему на рівні політичних директорів міністерств закордонних справ.

Мова на них буде йти не про те, чи направляти в Донбас "блакитні шоломи", заявив Маас, а про те, як повинна виглядати оонівська місія. "В принципі обидві сторони згодні з місією ООН, - заявив німецький міністр. - Однак уявлення (Росії та України. - Ред.) про те, якою вона буде, яким повинен бути її мандат і зона відповідальності, поки вельми далекі один від одного".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився на цю тему більш різко. Він вказав, що між уявленнями Москви та Києва про "блакитні шоломи" для Донбасу лежать світи. "Росія каже, що майбутні миротворці можуть супроводжувати - я підкреслюю - тільки супроводжувати наглядову місію ОБСЄ і уздовж лінії зіткнення, і на окупованій території, але вони не здатні робити нічого іншого", - заявив Клімкін на брифінгу після зустрічі, передає агенція "УНІАН".

Україна в свою чергу наполягає на тому, що миротворці повинні прийти відразу на всю окуповану територію. "Звичайно, вони не можуть відразу розміститися в усіх місцях з самого початку. Це буде стадійний підхід. Але вони повинні отримати реальний мандат", - відзначив Клімкін.

Окрім того, сторони вперше обговорили питання звільнення українських політичних в'язнів. "Це була дискусія (з питань), які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі". Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників", - зазначив Клімкін. За його словами, в ході зустрічі він називав конкретні імена, зокрема Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування та знаходиться у важкому стані.