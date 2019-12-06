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6 грудня • оновлено в 18:24
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"Все набагато складніше": дипломат назвав відмінності "нормандського" саміту-2019

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Український дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв назвав відмінності між зустріччю "нормандської четвірки" в 2016 році і майбутнім самітом у 2019-му.

У коментарі радіо "НВ" він зазначив, що ситуація стала набагато складнішою за рахунок нових обставин російсько-українського конфлікту.

"Крім нових учасників саміту президентів України та Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, змінилася не на користь української сторони і міжнародна кон'юнктура", – розповів Єлісєєв.

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"Нормандський" саміт: названі головні відмінності від 2016 року

"Нормандський" саміт: названі головні відмінності від 2016 року

"Випав із переговорного процесу на "нормандському треку" американський представник, з відставкою Курта Волкера його місце пустує, і по суті це означає, що Сполучені Штати поки поза грою", – звернув увагу дипломат.

За словами Єлісєєва, також ситуацію ускладнюють "спроби максимально наблизитися до Росії" з боку Макрона.

"По-третє, давайте не забувати, що складна внутрішньополітична ситуація для канцлера Меркель коли були останні вибори, серед соціал-демократів (це члени їх коаліції) вибрали скептиків щодо коаліції з партією Меркель", – додав Єлісєєв.

Єлісєєв назвав відмінності "нормандських" самітів у 2016 і 2019 роках

Єлісєєв назвав відмінності "нормандських" самітів у 2016 і 2019 роках

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Віталій Портников припустив, що

президент Росії Володимир Путін очікує, що Україна капітулює на саміті в "нормандському форматі", а лідери Франції і Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель прийдуть йому на допомогу.

Зеленський у свою чергу заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Костянтин Єлісєєв Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Главное отличие- не будет Порошенко Петра Алексеевича, опытного Моисея в политике. Предыдущая встреча ведь закончилась обещаниями этого Моисея пойти на все условия, которые взбрели в головы Шмайсерумайеру, Путину, и иным лидерам. а сейчас Петр красные линии вдруг увидел - то есть красные линии и есть, то что наобещал Петр. Убежден - фрау и француз и вся европейская нация будут недовольны вновь выявленными линиями ((((
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Minaev Alexey, переведи на украинский. Нихуа не понятно лядь
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Mega Death
Mega Death
".... Путин ожидает, что Украина капитулирует на саммите в "нормандском формате",..."))) Xoxлы забыли, что они уже давно капитулировали, когда их в обocpaных шароварах из под Дебальцево в Минск за шкирку притащили и заставили подписать
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Портников предположил, что президент России Владимир Путин ожидает...". Потников, тебе с твоим ущербным интеллектом не всегда удается осознать даже то, что Путин сделал, а уж то, что он собирается сделать или, что ожидает, тебе даже под гипнозом не понять.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Колорад Ваня, иди капусту жуй Ва сук нек, троля недоделаный
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