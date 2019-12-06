"Все набагато складніше": дипломат назвав відмінності "нормандського" саміту-2019

Український дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв назвав відмінності між зустріччю "нормандської четвірки" в 2016 році і майбутнім самітом у 2019-му.

У коментарі радіо "НВ" він зазначив, що ситуація стала набагато складнішою за рахунок нових обставин російсько-українського конфлікту.

"Крім нових учасників саміту – президентів України та Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, – змінилася не на користь української сторони і міжнародна кон'юнктура", – розповів Єлісєєв.

"Нормандський" саміт: названі головні відмінності від 2016 року

"Випав із переговорного процесу на "нормандському треку" американський представник, з відставкою Курта Волкера його місце пустує, і по суті це означає, що Сполучені Штати поки поза грою", – звернув увагу дипломат.

За словами Єлісєєва, також ситуацію ускладнюють "спроби максимально наблизитися до Росії" з боку Макрона.

"По-третє, давайте не забувати, що складна внутрішньополітична ситуація для канцлера Меркель – коли були останні вибори, серед соціал-демократів (це члени їх коаліції) вибрали скептиків щодо коаліції з партією Меркель", – додав Єлісєєв.

Єлісєєв назвав відмінності "нормандських" самітів у 2016 і 2019 роках РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Віталій Портников припустив, що

президент Росії Володимир Путін очікує, що Україна капітулює на саміті в "нормандському форматі", а лідери Франції і Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель прийдуть йому на допомогу.

Зеленський у свою чергу заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

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