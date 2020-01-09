Хотите честно.

Меня удручает это фото в 3.27 ночи с совещания у Президента Украины.

Ведь вчера был нормальный общегосударственный рабочий день. Все эти люди и все службы работали 20 часов в стрессовом состоянии.

Для большинства из тех, кто запечатлён на этом фото и тех, кто остался за кадром - этот день начался сегодня очень рано и был крайне тяжелым как эмоционально так и физически.

Проводить совещание в 3 ночи прямо по прилету с отдыха - это обыкновенное самодурство.

Зачем?

С момента трагедии прошло уже более суток, все первостепенные шаги были сделаны, оперативная работа и информирование ведётся. Каждый знает свою работу и умеет ее делать. Президент не может ничего такого уникального сказать лично в 3 часа ночи, чего бы он не смог сказать по телефону.

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Не насилуй людей.

Дай всем отдохнуть хоть пару часов после тяжелого дня и собери совещание на 8 утра.

Мы ведь в ХХI веке.

Вы на каждом углу рассказываете про диджитализацию и страну в смартфоне. Уже даже в самом захудалом офисе спокойно проводят видео-конференции и скайп-коллы. У президента было миллион возможностей удалённо держать руку на пульсе, давать советы и координировать работу всех служб. Не было только одного - этого фото, где во главе большого и длинного стола сидит главный по Стране.

Получается.

Весь этот ночной штаб - во имя этого одного фото. Чтобы страна утром в новостях увидела, что Президент работает даже ночью.

Каждый из нас ведь работает.

Вот вы руководитель.

Так вышло - вы на отдыхе, а на предприяти случилось большое ЧП. Все ваши подчиненные тут же прибыли на работу. Вы раздали команды кому и что делать. Люди весь день самоотверженно выполняли свою часть работы. Все действия координировались и согласовывались с вами. Вы в курсе всего, но физически не успели вернуться до ночи. Люди выжаты - был тяжёлый день. Вы приземляетесь только в 2 ночи. Кто из вас позовёт людей ночью на совещание?

Зачем?

Аналогичное недоумение, если вы подчиненный - профессионал своего дела. Что такого важного может дать вам совещание в 3 ночи после суток работы в режиме экстренной ситуации. Всех этих людей за столом КРОМЕ ОДНОГО вы видели сегодня весь день.

Ну обзвони ключевых, уточни ситуацию, выскажи своё видение и отпусти до утра отдохнуть.

Береги и цени людей.

Ни в одном коллективе не любят руководителей самодуров.

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