Низка нардепів проігнорувала засідання фінкомітету Ради з важливим порядком денним, – експерт

Низка народних депутатів проігнорувала засідання фінансового комітету Верховної Ради, де мали розглядатися важливі для українців законопроєкти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний експерт і блогер Олексій Голобуцький, наголосивши, що так "прогульники" підставили президента перед виборцями.

"Цікава ситуація склалася сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який мав пройти в режимі онлайн-конференції. У розпал бюджетного процесу, під час кризи, спричиненої серед іншого пандемією COVID-19, половина членів комітету дозволила собі просто проігнорувати його засідання. Із 34 нардепів "в ефір" вийшли всього 17", – написав Голобуцький.

Він зауважив, що сьогодні планувалося розглянути на комітеті цілу низку позитивних, соціально важливих законопроєктів.

"Скажімо, взаємопов'язані законопроєкти №4278 і №4279, які покликані збільшити для громадян зі 100 до 150 євро вартість міжнародних поштових посилок, що не обкладається ПДВ, а також законопроєкт №4241 про захист боржників від неправомірних дій колекторів. Усі, хто періодично купує товари на зарубіжних маркетплейсах або хоч раз стикався з колекторами, розуміють, що ці парламентські ініціативи мали б полегшити їм життя... Але не склалося", – зазначив експерт.

Він також звернув увагу на зв'язок ситуації, що склалася зі скандальним законопроєктом №3565 про податкові пільги для великих аграріїв.

"А тепер – важливий штрих до ситуації. Останніми днями ЗМІ багато писали про скандальний законопроєкт №3565, який лобіює низка депутатів на догоду агроолігархам (там ідеться про зниження ПДВ для їхньої продукції). Два тижні тому цей законопроєкт змогли "проштовхнути" через фінкомітет, незважаючи на протидію йому глави Гетманцева. Перевага тоді був в один голос. До чого я це згадав? А ви подивіться на "порівняльну табличку", яку я прикріпив до посту. Майже 100-відсоткове потрапляння: ті, хто 16 листопада проголосував за законопроєкт для олігархів, сьогодні відмовилися голосувати за законопроєкти для людей", – констатував блогер.

Він зазначив, що це – відвертий саботаж. На його думку, після такого демаршу ці депутати не мають морального права й далі називатися "народними".

"А з огляду на те, що серед тих парламентаріїв, які прогуляли комітет, є ціла низка представників фракції "Слуга народу" – це ще й підстава для президента Зеленського перед виборцями. Тобто фактично відкрита гра проти нього", – резюмував Олексій Голобуцький.