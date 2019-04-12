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"Жодної зброї": МВС зробило жорстке попередження про дебати на "Олімпійському"

2.3тЧитати матеріал російською

Якщо дебати між кандидатами у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський", до його охорони залучать величезну кількість правоохоронців. Тому громадян, які хочуть відвідати захід, закликають не брати туди з собою зброї.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив представник МВС Артем Шевченко. "Ми будемо працювати над гарантуванням правопорядку і безпеки загалом, а тим паче під час дебатів на "Олімпійському", якщо вони будуть у такому незвичайному і вельми оригінальному та ризикованому форматі, можливо, вперше... МВС має бути готове, ми готуємося незалежно від цього", — сказав він.

Шевченко зазначив, що у поліції є багатий досвід роботи на цьому об'єкті, але оскільки подібний захід проводитиметься вперше, МВС залучить безпрецедентну кількість правоохоронців.

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Укрінформ

Новини
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На запитання, скільки поліцейських буде залучено, представник міністерства відповів, що поки точну цифру назвати неможливо, адже невідомо, скільки людей прийде на стадіон.

"Якщо дійсно дебати будуть на стадіоні, наш заклик: жодної зброї і жодних предметів, які можуть бути використані як зброя для завдавання шкоди комусь. Будуть дуже жорсткі, глибокі фільтраційні заходи під час проходження на стадіон, і не дивуйтеся великій кількості правоохоронців, які, можливо, будуть і в більшій кількості, ніж це було під час Ліги чемпіонів", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
МВС
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Порошенко зассыт,не придёт он на стадион.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков жжжет...нейтральчик изображает...Мерзко..Только недавно смачно лизал алкашу...а теперь учуяли ветер перемен.
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