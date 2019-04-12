"Жодної зброї": МВС зробило жорстке попередження про дебати на "Олімпійському"

Якщо дебати між кандидатами у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський", до його охорони залучать величезну кількість правоохоронців. Тому громадян, які хочуть відвідати захід, закликають не брати туди з собою зброї.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив представник МВС Артем Шевченко. "Ми будемо працювати над гарантуванням правопорядку і безпеки загалом, а тим паче під час дебатів на "Олімпійському", якщо вони будуть у такому незвичайному і вельми оригінальному та ризикованому форматі, можливо, вперше... МВС має бути готове, ми готуємося незалежно від цього", — сказав він.

Шевченко зазначив, що у поліції є багатий досвід роботи на цьому об'єкті, але оскільки подібний захід проводитиметься вперше, МВС залучить безпрецедентну кількість правоохоронців.

НСК "Олімпійський" Укрінформ

На запитання, скільки поліцейських буде залучено, представник міністерства відповів, що поки точну цифру назвати неможливо, адже невідомо, скільки людей прийде на стадіон.

"Якщо дійсно дебати будуть на стадіоні, наш заклик: жодної зброї і жодних предметів, які можуть бути використані як зброя для завдавання шкоди комусь. Будуть дуже жорсткі, глибокі фільтраційні заходи під час проходження на стадіон, і не дивуйтеся великій кількості правоохоронців, які, можливо, будуть і в більшій кількості, ніж це було під час Ліги чемпіонів", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал