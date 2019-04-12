"Жодної зброї": МВС зробило жорстке попередження про дебати на "Олімпійському"

Якщо дебати між кандидатами у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський", до його охорони залучать величезну кількість правоохоронців. Тому громадян, які хочуть відвідати захід, закликають не брати туди з собою зброї.
Про це у коментарі "Громадському" повідомив представник МВС Артем Шевченко. "Ми будемо працювати над гарантуванням правопорядку і безпеки загалом, а тим паче під час дебатів на "Олімпійському", якщо вони будуть у такому незвичайному і вельми оригінальному та ризикованому форматі, можливо, вперше... МВС має бути готове, ми готуємося незалежно від цього", — сказав він.
Шевченко зазначив, що у поліції є багатий досвід роботи на цьому об'єкті, але оскільки подібний захід проводитиметься вперше, МВС залучить безпрецедентну кількість правоохоронців.
НСК "Олімпійський"
Укрінформ
На запитання, скільки поліцейських буде залучено, представник міністерства відповів, що поки точну цифру назвати неможливо, адже невідомо, скільки людей прийде на стадіон.
"Якщо дійсно дебати будуть на стадіоні, наш заклик: жодної зброї і жодних предметів, які можуть бути використані як зброя для завдавання шкоди комусь. Будуть дуже жорсткі, глибокі фільтраційні заходи під час проходження на стадіон, і не дивуйтеся великій кількості правоохоронців, які, можливо, будуть і в більшій кількості, ніж це було під час Ліги чемпіонів", — пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Вірогідність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський — на 19 квітня.
11 квітня у команді Зеленського заявили, що розглядають варіант проведення дебатів із Порошенком у форматі телемосту.
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