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13 лютого • оновлено в 11:37
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Ніякої води у Крим! У Раді дали категоричну відповідь

2.1т
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Представники Комітету ВРУ з прав людини заявили, що жодним чином не підтримують ідею про відновлення Україною водопостачання для анексованого Росією Криму.

Таку позицію вони висловили під час виїзного засідання, яке відбулося на Херсонщині. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, під час зустрічі представники влади та громадськості обговорювали питання міжвідомчої координації щодо окупованого півострова і захисту прав кримчан.

Ніякої води у Крим! У Раді дали категоричну відповідь

Зокрема на засіданні пролунала чітка відповідь, що Україна дасть воду в Крим лише після його звільнення від російської окупації.

"Представники Комітету висловили чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим", – зауважив Гусєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму. Водночас вони згодні розглядати можливість постачання води на комерційній основі.

  • Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

  • Український дипломат Володимир Огризко заявив, що Україна дійсно може піти на угоду з Росією задля відновлення водопостачання для анексованого Криму.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим без води Верховна Рада України
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
В Раде дали категорический ответ... Есть категорический вопрос,- кому ответ дали?)))
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0
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Сами себя возбудили, сами и "успокоили".
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пусть все крымские татары, о которых показушно заботится украинская власть и Меджлис, передохнут!
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2
4
Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Горелов Сергей, не передохнут у них прививка от свинорусов
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1
2
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Горелов Сергей, Первыми передохнут репоедные лапти винторогие
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2
1

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