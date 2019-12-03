"Ніякої федералізації!" Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

Напередодні саміту у Нормандському форматі політичні партії Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина ухвалили спільну заяву.

Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні", - заявили парламентарі.

Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

Політики вимагають:

жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.

Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.

"У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України", – заявили парламентарі.

Заяву підписали лідери політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, партії "Голос" Святослав Вакарчук, Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що сьогодні в України немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.

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