"Ніякої федералізації!" Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

Напередодні саміту у Нормандському форматі політичні партії Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина ухвалили спільну заяву.
Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).
"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні", - заявили парламентарі.
Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом
Політики вимагають:
жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.
Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.
"У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України", – заявили парламентарі.
Заяву підписали лідери політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, партії "Голос" Святослав Вакарчук, Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що сьогодні в України немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.
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