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3 грудня • оновлено в 20:31
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"Ніякої федералізації!" Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

6.6т
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Напередодні саміту у Нормандському форматі політичні партії Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина ухвалили спільну заяву.

Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні", - заявили парламентарі.

Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

Опозиція виступила з рішучою заявою перед нормандським самітом

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Політики вимагають:

  • жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

  • Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

  • Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

  • Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

  • Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

  • Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.

  • Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.

"У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України", – заявили парламентарі.

Заяву підписали лідери політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, партії "Голос" Святослав Вакарчук, Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що сьогодні в України немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Марина Порошенко Юлія Тимошенко Святослав Вакарчук
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De Paco Viro
De Paco Viro
Не любят свидомые свою страну. Украинцы, расскажите, пожалуйста, какой вы хотите сделать, или какой видите в будущем свою страну. Без москалей и сепаров это понятно, по другому сейчас на Украине нельзя. Что из себя будет представлять Украина через год-два, через 10-20 лет, как она будет развиваться, какие люди там будут жить, о чем мечтать будут?
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gotsman dawid
gotsman dawid
на видео порох держит руки самое главное чтобы не завонялись
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Kom AV
Kom AV
Что то я не пойму, а разве не Порошенко со стороны Украины подписывал Минские соглашения. Ему теперь тогда надо прямо сказать - подписал со страху что займут Киев, от того был на всё согласен. А теперь - "Не виноватая я, он сам ко мне пришёл..."
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