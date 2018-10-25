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''Поставлять ''ботаніків'': у Кабміні розкусили плани Росії на ''ДНР''

6.2тЧитати матеріал російською

Одне з основних завдань Росії після виборів у "ДНР" - привести до влади "ботаніків", які спробують інтегрувати Донбас в Україну.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він наголосив, що за останні 7-8 місяців в Україні активізувалися ті проросійські сили, які ратують за ведення так званих прямих переговорів.

"Це путінський сценарій, який Росія наполегливо пропонувала ще з 2014 року. Ті, хто ратує за це: команда Медведчука в різних іпостасях, так звана команда "Опозиційного блоку", різні фейкові громадські організації це прокремлівські сили. Вони зараз намагаються виключно політичними кроками примусити Україну до такого сценарію. У цьому ж ключі діятимуть і проросійські лобістські сили, які представлені у Європі", - вважає Тука.

При цьому політик проводить паралель із невдалим досвідом Молдови у вирішенні конфлікту на території Придністров'я.

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"Небезпека цього сценарію в тому, що у нас є негативний досвід Молдови і Придністров'я, коли Кишинів піддався на вмовляння Росії та почав прямі переговори з Тирасполем. Наступного дня Росія зробила крок убік, змінилася загальна структура і РФ з учасника конфлікту перетворилася на спостерігача, міжнародного посередника, зрештою миротворця. У такому стані жодних санкцій щодо Росії за те, що вона розв'язала війну в Молдові, не було. З іншого боку, всі розуміють, що влада Тирасполя жодного кроку без узгодження з Кремлем не робить", - сказав Тука.

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Зараз у Росії опрацьовують сценарій змінити зовнішній вигляд керівників "Л/ДНР", щоб їх можна було інтегрувати в Україну на умовах Москви.

"Такі персонажі як Плотницький, Захарченко вони для такої мети, м'яко кажучи, мало підходять і їх треба замінювати на тих людей, яких у народі називають "ботаніки". Це можуть бути представники інтелігенції, бізнесу, люди, далекі від війни, в костюмах і краватках. Їх можна подати як сторону для переговорів. Тому і було спочатку здійснене одне рокірування, а потім друге", - упевнений заступник міністра.

Як писав OBOZREVATEL, після вбивства Олександра Захарченка 31 серпня його "пост" зайняв Денис Пушилін. Він одразу ж почав "зачистку" людей свого попередника і розподіл "постів" між соратниками серед терористів.

При цьому "народні ради Л/ДНР" ухвалили рішення щодо проведення виборів "глав" і "депутатів парламентів" 11 листопада 2018 року.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
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Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дня не проходит, чтобы хохлы не раскусили планы Темнейшего. Такое ощущение, что Темнейший только и делает, что думает об Украине.
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