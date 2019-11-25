Ніякого тет-а-тету: у Путіна відмовилися від особистої зустрічі із Зеленським

На полях саміту "нормандської четвірки" окрема зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського не планується.

Про це заявив прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Поки немає ніяких позначок за програмою, це все у стадії підготовки... Відповідні помічники президентів перебувають у контакті, ведеться опрацювання. Поки зрозуміло лише, що буде "нормандський формат", так чи інакше у рамках "нормандського формату" всі чотири президенти зустрінуться. А вже все інше, що на полях відбуватиметься, ці модальності узгоджуються", – сказав він.

Зеленський і Путін

Також Пєсков розповів, що Путін у рамках підготовки до "нормандського саміту" провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в "нормандському форматі", – цитує слова Пєскова ТАСС.

"На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайно, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, голова ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін. Відбулася розмова з поточних питань соціально-економічного розвитку країни", – додав прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна 18 листопада відбулася телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

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