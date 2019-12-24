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24 грудня • оновлено в 16:26
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"Жодного результату!" Зеленський звільнив двох глав ОДА

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, оголосив про звільнення з посад глав Закарпатської та Львівської областей Ігоря Бондаренка та Маркіяна Мальського.

Про своє рішення він оголосив під час зустрічі Ради розвитку громад і територій (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Не тому, що вони якісь люди недосвідчені або не чисті на руку, як то кажуть, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", – пояснив Зеленський, подякувавши їм за роботу.

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Зеленський звільнив двох глав ОДА

Зеленський звільнив двох глав ОДА

Цензор.НЕТ

Зазначимо, Мальський та Бондаренко очолювали ОДА з 5 липня 2019 року. На посадах вони пробули менше ніж пів року.

Зеленський звільнив Мальського з посади голови Львівської ОДА

Зеленський звільнив Мальського з посади голови Львівської ОДА

zik.ua

Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА

Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА

Зеленський звільнив двох глав ОДА

Зеленський звільнив двох глав ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса відразу з двох посад.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Батрух Василь
Батрух Василь
Ну так. Жодного результату. На виборах ОТГ Слуги зазнали нищівної поразки.))) От і звільняє.
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