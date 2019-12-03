Жодних зобов'язань: в Україні зробили важливу заяву напередодні зустрічі Зеленського і Путіна

У підсумковому документі щодо завершення саміту у "нормандському форматі", який 9 грудня має відбутися у Парижі (Франція), не буде жодних юридичних зобов'язань для України.

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Він наголосив, що це буде тільки політичний документ.

"Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Поки комюніке є дуже дипломатичним", – сказав дипломат.

Зеленський і Путін

За його словами, документ також не передбачає суперпроривних ідей, водночас усе залежатиме від результатів переговорів.

Як уточнив Кулеба, документ за підсумками "нормандської" зустрічі готується заздалегідь, однак після переговорів до нього обов'язково внесуть зміни, згідно з новими домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

Президент України сказав, що на саміті планує порушувати питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо під час зустрічі вирішить замінити Мінські домовленості на щось інше.

Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня у Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці. Він розпочнеться у перші години після полудня і завершиться ввечері.

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