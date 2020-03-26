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26 березня • оновлено в 19:31
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Ніяких VIP-палат для політиків не буде – Зеленський

7.2т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для політиків чи бізнесменів ніяких особливих палат не буде.

У своєму відеозверненні 26 березня голова держави підкреслив, що прем'єр-міністру поставлена задача скасувати всі нормативні акти з вимогою VIP-палат.

"Будете в тих, які побудували за 28 років": Зеленський пообіцяв політикам "VIP-палати"

Резидент

"Прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", – сказав Зеленський.

За словами президента, у жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде умов краще, ніж у звичайного громадянина.

"Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте яке це – не мати можливості лікуватися в Швейцарії чи Ізраїлі", – зазначив він.

Також Зеленський додав, що винятків не буде і для перших осіб держави: президента, прем'єр-міністра і голови парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не давав жодних вказівок з приводу облаштування особливих палат для чиновників.

Раніше українські депутати, які лікуються в лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус, зажадали для себе VIP-палат. Журналісти також оприлюднили відповідний наказ від департаменту КМДА.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Кабінет Міністрів України
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Qurd Boz
Qurd Boz
Сказал все верно.Будем ждать развитие событий.
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Попович Олег
Попович Олег
бубочка они у твоих друзей по частным клиникам будут лечиться, а простой народ в госучреждениях конать будет, ну что сказать бубочка еще тот клоун.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Попович Олег, в Украине НЕТ частных ИНФЕКЦИОННЫХ КЛИНИК!! так что будут они и дальше мозг выносить врачам Александровской и прочих гос больниц!!! можно только посочувствовать врачам!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
ВОТ ЕТО НОРМАЛЬНО И ЕЩЕ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ.ИЛИ СЛАБО.ТОГО ЖЕ ПОЦА БОГ ДАНА ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО.
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