"Жодних інтриг": Єрмак поділився планами щодо роботи в ОПУ

Новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв, що на новій посаді домагатиметься максимального виконання принципів команди глави держави Володимира Зеленського.

На брифінгу 12 лютого він назвав головні пріоритети, які ставить для себе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вважаю, що головними спікерами Офісу президента України повинні стати наші справи і результат. Тому вся робота буде сконцентрована на цьому. Ми повинні зробити все, щоб Офіс президента був Офісом президента, а президент і країна були успішними", – наголосив Єрмак.

Він додав, що вся робота буде сконцентрована на виконанні обіцянок і принципів, які команда Зеленського декларувала під час виборчої кампанії.

"Я робитиму все необхідне, щоб в ОПУ була комфортна атмосфера та професійна колективна робота однодумців. Я зроблю все, щоб не було ніякого телефонного права, втручання в державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно", – пообіцяв Єрмак.

Крім того, він розповів, чи планує здійснювати кадрові перестановки в офісі президента. "Я налаштований на плідну ефективну колективну роботу. Лише один день минув. Я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки в планах у мене когось міняти або проводити якісь ротації немає", – запевнив глава Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента 11 лютого.

Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив із посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

Раніше Єрмак обіймав посаду помічника президента України. У його обов'язки входив супровід Зеленського в міжнародних візитах, участь у переговорах у "нормандському форматі", курування питань обміну полоненими, а також українсько-американські відносини.

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