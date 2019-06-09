Ніяк не поділяться? У "Слузі народу" виникла серйозна проблема зі списками

У неділю, 9 червня, на з'їзді партії "Слуга народу" буде оголошено тільки партійний список.

Як пише "Стрна" з посиланням на джерела у політсилі, імена мажоритарників називати не будуть. Причиною оголошено наявність "проблемних" мажоритарних кандидатів.

Видання публікує повідомлення, яке нібито увечері 8 червня отримали потенційні кандидати у кандидати:

"Увага, термінове оголошення! На завтра потрібні тільки делегати. По мажоритарці – присутність кандидатів і навчання переноситься. Всі деталі пізніше. Буде ще низка повідомлень. Прошу всіх бути в системі".

"Дніпро Час"

Відзначається, що в "Слузі народу" так і не зуміли узгодити їх перелік.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Всі бажаючі заповнили анкети по ізраїльській моделі, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.

У той же час журналісти запідозрили політсилу в проплаченості прийняття рішення щодо кандидатів.

Масла у вогонь підливають і з інших "таборів". Зокрема, глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" у списки політсили "Слуга народу". "У вашу фракцію вже затягують троянських коней, в список. Там вже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина", – заявив Гордон.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал