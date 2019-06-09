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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Ніяк не поділяться? У "Слузі народу" виникла серйозна проблема зі списками

1.2тЧитати матеріал російською

У неділю, 9 червня, на з'їзді партії "Слуга народу" буде оголошено тільки партійний список.

Як пише "Стрна" з посиланням на джерела у політсилі, імена мажоритарників називати не будуть. Причиною оголошено наявність "проблемних" мажоритарних кандидатів.

Видання публікує повідомлення, яке нібито увечері 8 червня отримали потенційні кандидати у кандидати:

"Увага, термінове оголошення! На завтра потрібні тільки делегати. По мажоритарці присутність кандидатів і навчання переноситься. Всі деталі пізніше. Буде ще низка повідомлень. Прошу всіх бути в системі".

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Рейтинги популярності партій на виборах в Раду: '' Слуга народу '' знову в лідерах

Ніяк не поділяться? У "Слузі народу" виникла проблема зі списками

"Дніпро Час"

Відзначається, що в "Слузі народу" так і не зуміли узгодити їх перелік.

Ніяк не поділяться? У "Слузі народу" виникла проблема зі списками

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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