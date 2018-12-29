Німців закликають запускати менше феєрверків у новорічну ніч

Новорічні феєрверки, які є дуже популярними в Німеччині, сильно забруднюють повітря, а також часто спричиняють травми людей, попередила влада.Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища Німеччини закликало жителів країни запускати менше феєрверків у новорічну ніч, оскільки вони дуже сильно забруднюють повітря. За розрахунками відомства, під час святкування по всій країні через феєрверки в повітря викидається близько 4,5 тисячі тонн дрібнодисперсного пилу. "Це становить приблизно 15,5 відсотка річних викидів дрібнодисперсного пилу від вуличного руху", - зазначила очільниця відомства Марія Краутцберґер (Maria Krautzberger) в інтерв'ю виданню Rheinische Post, опублікованому в суботу, 29 грудня.

Запуск феєрверків, який дозволено в Німеччині лише в новорічні свята, є надзвичайно популярною новорічною традицією. Минулого року у країні було продано піротехніки на 137 мільйонів євро, повідомили в німецькому Союзі піротехнічної галузі.

У кількох містах країни влада заборонила використання піротехніки в центральній частині чи окремих районах, а також збільшила кількість правоохоронців, щоб запобігти порушенню заборони, зазначає агентство dpa. Запускати феєрверки в центрі міста заборонили, зокрема, у Ганновері, Дюссельдорфі та Дортмунді. Кілька років тому таку ж заборону запровадили в Геттінгені, Веймарі та Тюбінгені. А от заборонити феєрверки в окремих районах Берліна не вдалося.

Так само неможливо запровадити і повну заборону салютів, заявляють в поліції. Керівник Союзу міст та громад Німеччини Ґерд Ландсберґ (Gerd Landsberg) наполягає, що феєрверк слід поважати як частину німецької новорічної традиції, повідомила газета Passauer Neue Presse. Водночас громадська думка - на боці зменшення кількості феєрверків. Згідно з даними онлайн-опитування інституту Civey, 60 відсотків опитаних підтримують заборону використання піротехніки у центрах міст.

Поліція вважає, що заборона салютів та посилена присутність правоохоронців дозволять запобігти небезпечним ситуаціям, оскільки щороку сотні людей в Німеччині отримують травми та опіки в новорічну ніч. Цього року в найбільш населеній землі Північний Рейн-Вестфалія кількість правоохоронців, які чергуватимуть на Новий рік, збільшена до близько 5500, повідомив міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройль (Herbert Reul).

Влада також закликає до обережнішого поводження з феєрверками. Кожен, хто використовує піротехніку, "повинен робити це розсудливо та відповідально і знати про небезпеку для себе та інших", сказав виданню Tagesspiegel парламентський держсекретар у міністерстві внутрішніх справ ФРН Ґюнтер Крінгс (Günter Krings). В жодному разі не слід запускати салюти поблизу лікарень, дитячих установ та будинків для людей похилого віку, або ж у великому натовпі, застеріг він.