Німецький уряд привітав Сенцова із премією Сахарова

Уряд Німеччини вітає українського режисера Олега Сенцова зі здобуттям премії Сахарова та сподівається на його швидке звільнення із російської в'язниці.Федеральний уряд Німеччини привітав ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова з отриманням премії Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки". Уряд ФРН також сподівається, що кінорежисер незабаром буде звільнений, повідомила у п'ятницю, 26 жовтня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), передає агенція dpa.

Вона зазначила, що уряд стурбований станом здоров'я Сенцова, який нещодавно припинив тривале голодування. Окрім того, речник міністерства закордонних справ ФРН повідомив, що Німеччина продовжує наполягати на звільненні Сенцова, передає агенція epd.

Олег Сенцов отримав правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова 25 жовтня. На її здобуття Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.