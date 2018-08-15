Німецький суд зобов'язав повернути до ФРН колишнього охоронця Бен Ладена

Депортація Самі А. була "неправомірною", визнали судді Вищого земельного адміністративного суду в Мюнстері, рішення є остаточним. Влада Бохума має намір його виконати.Влада міста Бохум мусить повернути в Німеччину висланого раніше до Тунісу Самі А., котрий, імовірно, був охоронцем голови терористичного угрупування "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена. У середу, 15 серпня, Вищий адміністративний земельний суд у Мюнстері відхилив апеляцію Бохумської мерії на аналогічне рішення суду попередньої інстанції.

"Неправомірна" депортація

У постанові суду наголошується, що депортація Самі А. була "неправомірною". Судді зокрема вказали на те, що влада Бохума не надала достатніх доказів того, що процес депортації не можна було зупинити після судового рішення попередньої інстанції. Адже ще до депортації адміністративний суд міста Гельзенкірхен заборонив депортувати Самі А. через загрозу тортур на батьківщині.

Тодішню постанову суду також отримало Федеральне відомство з міграції та біженців за годину до передачі Самі А. владі Тунісу, вказується далі в рішенні суду.

Крім того, поверненню Самі А. до Німеччині ніщо не стоїть на заваді, наголосив суд. Влада Бохума також не надала доказів того, що дипломатичні зусилля з метою повернення Самі А. з Тунісу від початку були "безперспективними". Рішення Вищого адміністративного земельного суду в Мюнстері є остаточним і не підлягає оскарженню.

Бохум виконає рішення суду

Після оголошення судової ухвали мерія Бохума заявила, що виконає це рішення, але Самі А. має повернутися в Німеччину за власною ініціативою. Влада міста також покриє витрати на політ до Німеччини, повідомив прес-секретар міської адміністрації Томас Шпренґер (Thomas Sprenger).

42-річний Самі А. проживав в Бохумі з 2005 року. Вважається, що він - екс-охоронець колишнього глави терористичного угрупування "Аль-Каїда". Згодом у Німеччині його визнали особою, що представляє потенційну загрозу громадській безпеці. У червні 2018 року 42-річного вихідця з Тунісу затримали, а через два тижні депортували. У Тунісі він опинився під попереднім слідством. Пізніше Туніс відмовився повертати можливого ісламіста Німеччині. Потім Самі А. звільнили.