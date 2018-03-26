Німецький суд вирішить, чи залишати під вартою Пучдемона

Суд у ФРН 26 березня має розглянути питання про перебування Пучдемона під вартою. Його затримання в Німеччині призвело до масштабних акцій протесту у Каталонії.Німецький суд у понеділок, 26 березня, має вирішити, чи залишати під вартою колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, який був затриманий напередодні, 25 березня, на кордоні між Данією та ФРН.

З моменту затримання Пучдемон перебуває під вартою. В суді він має підтвердити свою особу, після чого суд вирішить, чи залишати політика під вартою на період, поки триватиме процес його екстрадиції до Іспанії, повідомляє агенція AFP.

Затримання Пучдемона призвело до масштабних акцій протесту у Каталонії. У неділю, 25 березня, в містах регіону на вулиці вийшло близько 50 тисяч демонстрантів. Між ними та поліцією відбулися сутички, внаслідок яких тілесні ушкодження отримали понад 90 осіб, серед яких понад 20 - поліцейські. Кілька демонстрантів були затримані поліцією.

Віце-голова каталонського парламенту Жозеп Коста в інтерв'ю DW засудив затримання Пучдемона, назвавши це політично вмотивованим рішенням.

Нагадаємо, що 25 березня Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту, Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення до 30 років.