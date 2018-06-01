Німецький експерт: Київ має надати факти у справі Бабченка

Штефан Майстер з Німецького товариства зовнішньої політики очікує, що українська влада надасть факти і докази у справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка.Провідний експерт з питань України та Росії Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) перебував у Москві, коли надійшла інформація спочатку про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка, а потім про те, що насправді це було спецоперацією Служби безпеки України (СБУ). В інтерв'ю DW Майстер висловив думку, що українські спецслужби повинні тепер надати більш детальну інформацію про це інсценування.

DW: Пане Майстер, що ви думаєте про цю історію?

Штефан Майстер: Це дуже заплутана історія. У ситуації, коли україно-російські відносини вже є дуже поганими, коли українською владою не розкриті колишні вбивства журналістів в Києві, проводити таку операцію? І видавати поки таку мізерну інформацію? І ніхто в Україні про цю операцію не знав? Навіть міністр закордонних справ? Все це ще більше ускладнює відносини між Росією і Україною, спонукає до взаємних звинувачень, розпалює пристрасті. Зараз українці мають надати факти і докази.

Що підказує ваша інтуїція? Ви вірите заявами СБУ?

Я був би обережним. Є ціла низка справ, за якими звинувачують Росію. Я вважаю дуже ймовірним, що за деякими вбивствами журналістів стоять діючі особи з Росії. Точно ми це не знаємо і не знаємо, що це за дійові особи. Тут теж треба бути обережним. Держава? Спецслужби? Кремль? У Росії багато різних дійових осіб. Тому слід знати, кого саме звинувачувати, і розуміти, що тим самим розпалюються пристрасті. Тобто я вважаю, що за спробою вбивства Бабченка можуть стояти дійові особи з Росії, але дуже важко сказати, які саме. І перш ніж називати винних, треба мати дуже точну інформацію.

Вся ця історія вас заскочила у Москві. Що кажуть про неї ваші співрозмовники?

Тут це величезна тема - і в розмовах, і в ЗМІ. Люди шоковані. Вони були шоковані і новиною про вбивство Бабченка, а тепер - цією операцією українських спецслужб. Багато хто сприймає це як чергову спробу в чомусь звинуватити Росію, як приклад русофобії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловлювався на цю тему на конференції, на якій я був присутній. Щойно з'ясувалося, що це була спецоперація, одразу ж виникла захисна реакція, що ще більше збільшує антипатію щодо України.

Скоро в Росії починається чемпіонат світу з футболу. Ходять чутки, що українці збираються почати широкомасштабний військовий наступ на Донбасі - розраховуючи, що під час чемпіонату Росія не наважиться дати масовану відсіч. Чи може бути, що спецоперація СБУ із "вбивством" Бабченка - частина підготовки до майбутньої кампанії на сході України?

Це лише припущення. До того ж, ми не знаємо, хто і що контролює в самій Україні. Які операції перебувають у віданні президента Петра Порошенка, які - міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова - Ред.)? В Україні кілька центрів влади, і часом важко зрозуміти, хто яку роль грає. Я не візьмуся припускати, що історія з Бабченком - це провісник великої наступальної операції на сході. Це поки лише чутки, які не підтверджуються, наприклад, фактами, які свідчать про пересування військ.

І все ж. Наскільки великою, з вашої точки зору, є можливість безпосереднього військового зіткнення між арміями України та Росії?

Потенціал ескалації великий. З одного боку, мінський процес перебуває в глухому куті, з іншого - щодня на Донбасі є вбиті. В останні пару тижнів ми стали свідками активізації збройних зіткнень уздовж контактної лінії. Вкрай напружені настрої як в суспільстві, так і в урядових апаратах двох країн. В обстановці взаємних звинувачень емоції дуже швидко можуть взяти гору. Я вважаю, що ні та, ні інша сторона конфлікту зараз не зацікавлена ​​в поновленні повномасштабної війни. Я не можу собі уявити, що тим самим можна було б чогось досягти. Україна не має потенціалу, щоб відвоювати значні частини своєї території, а Росію більш-менш влаштовує статус-кво.