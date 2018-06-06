Німецький астронавт Александер Ґерст полетів на МКС

Александер Ґерст стане першим німцем, який очолюватиме Міжнародну космічну станцію. Експедиція прибуде до МКС за два дні.Німецький астронавт Александер Ґерст (Alexander Gerst) у середу, 6 червня, відправився до Міжнародної космічної станції (МКС). Це його другий політ на МКС. "Наступна станція - МКС через два дні, якщо все пройде гладко. Бережіть себе, друзі", - написав Ґерст у Twitter.

У цій експедиції, яка стартувала з космодрому "Байконур" в Казахстані в ракеті "Союз-ФГ" з космічним кораблем "Союз МС-09" також беруть участь російський космонавт Сергій Прокоп'єв і американка Серена Ауньйон-Ченселлор. Вони подорожують до МКС вперше. "У мене є найкраща команда, яку я можу собі уявити. Я знаю, що вони фантастичні і знають, як виконувати свою роботу", - заявив Ґерст на прес-конференції напередодні відльоту.

На МКС екіпаж "Союзу" приєднається до членів експедиції Олега Артем'єва (Росія), Ендрю Фойстела та Річарда Арнольда (США), які знаходяться на космічній станції з березня цього року.

Місія Ґерста на МКС триватиме 188 днів. У другій її половині він очолюватиме команду - вперше в істрорії німець буде командиром космічної станції.

Переліт до МКС, яка розташована на відстані приблизно 400 кілометрів від поверхні Землі, триватиме близько двох днів. Під час експедиції екіпаж МКС проводитиме наукові експерименти, а також роботи у відкритому космосі.

Раніше Александер Ґерст, який побував на МКС в 2014 році, розповідав, що його нова місія під назвою "Горизонти" має на меті дослідження у царині імунної системи людини та способів лікування раку. Астронавти також проведуть експерименти з квантової фізики і використання робототехніки.