Німецькі промисловці вимагають негайної модернізації мостів у ФРН

З огляду на зростання транспортних потоків слід переглянути строки експлуатації зведених у 1960-ті роки мостів та провести модернізацію багатьох з них, вважають німецькі промисловці.Федеральна спілка німецької промисловості (BDI) в оприлюдненій у четвер, 16 серпня, заяві наполягає на негайному проведенні модернізації споруджених багато десятиліть тому автомагістральних мостів у ФРН. Автори заяви наголошують на необхідності реконструкції на тлі нещодавньої трагедії у Генуї.

Промисловці вказують серед іншого на важливість перегляду прогнозів щодо строків експлуатації зведених у 1960-ті роки мостів. Це потрібно зробити з огляду на зростання транспортних потоків, що спостерігається останніми роками, зазначається в заяві спілки промисловців, повідомляє агентство dpa.

Особливо нагально потреба в модернізації постала для значного числа мостових переходів із попередньо напруженого залізобетону. Лише на 120-кілометровій ділянці автобану А45 у землі Північний Рейн-Вестфалія слід у найближчі 15-20 років модернізувати 32 мостових споруд, наголошується в заяві.

Провести таку модернізацію буде нескладно з фінансової точки зору, враховуючи позитивну динаміку перевищення бюджетних надходжень над видатками, що спостерігається останніми роками, вважають у BDI. Тож проведення модернізації мостів - "не питання грошей, а питання часу", зазначається в заяві.

Нагадаємо, унаслідок падіння 200-метрової ділянки мостового переходу в Генуї загинули щонайменше 40 людей. Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти.