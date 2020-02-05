Німецькі політики приїхали в "ДНР": в МЗС жорстко відповіли

У невизнану республіку "ЛНР" з візитом прибули представники німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Метою їхнього візиту стала участь в одному із заходів угруповання.

Серед них член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення даної партії Ріхард Гретцінгер.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на візит німців на окуповані території України та назвали його неповагою до суверенітету і територіальної цілісності країни, нехтуванням основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України.

У МЗС нагадали, що ці політики вже раніше нелегально відвідували ОРДЛО.

"Знаємо, що демократичні політичні сили Німеччини підтримують зусилля Федерального канцлера Ангели Меркель у рамках Нормандського формату з відновлення територіальної цілісності й суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, як і загалом позицію Федерального уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, а відтак відмежовуються від будь яких проявів заохочення агресивної політики РФ, спрямованої на підрив Української державності", – зазначили у МЗС.

Своєю чергою, журналіст Олександр Коваленко, повідомив, що ці німці восени 2018 року були так званими "спостерігачами" на нелегітимності виборах ватажків невизнаних республік. Крім того, ці німці відвідували окупований Росією Крим.передає sprotyv.info.

За даними журналіста, ці два політика брали участь в найбільш зухвалих пропагандистських акціях. У той час як у "Альтернативи для Німеччини" в ландтагах 243 місця, в основному чутно про участь в провокації саме Гуннара Ліндеманна і Ріхарда Гретцінгера.

"По суті це можна пов'язати з тим, що до кінця не ясно, чим будь-яка наступна акція, в інтересах Кремля, може завершитися для політиків, які беруть у них участь. А тому, кидаються на передову, не турбуються про подальший розвиток своєї політичної кар'єри, готові за гроші наражати себе на небезпеку, в першу чергу юридичну / законодавчу, такі собі, політичні лемінги", – написав журналіст.

На його думку, вони виконують важливу роль в нинішньому сценарії Кремля, в якому з такого політика, як Віктор Медведчук створюють образ миротворця міжнародного рівня, який бере участь в миротворчих конференціях Франції та Німеччини.

"Зараз же ми бачимо не тільки послідовність дій, від виступу Віктора Медведчука в Бундестазі, але не з трибуни залу засідань, а в залі, де будь-який бажаючий може організувати конференцію, присвячену будь то проблеми легалізації марихуани або міжвидових шлюбів, пройшовши відповідні погодження та перевірку , до візиту в "ЛНР" представників партії допомогла організувати цей захід Медведчуку в Бундестазі.

Тобто, створюється видимість дій "миротворчих сил" міжнародного забарвлення. В першу чергу для споживачів інформаційного фаст-фуду, що в Росії, що в Україні в однаковій мірі. При цьому, ефекту, для аудиторії, не вникав і не вдумуватися, від присутності навіть таких політичних лемінгів як Гуннар Ліндеманн і Ріхард Гретцінгер досить для споживання, задоволення і захоплення ", – підкреслив журналіст.

Він звернув увагу не те, що Ліндеманн і Гретцінгер відвідали саме "ЛНР", яке контролюється за його словами "тріумвіратом ФСБ Козак-Бабич-Бесіда, які є кураторами Віктора Медведчука".

В "ДНР", не дивлячись на відсторонення Владислава Суркова, поки їхати боязно, там гарантій на безпеку не так багато. Забавно виглядає це шапіто. Забавно, по крайней мере, зараз, але перспектива у нього вкрай негативна, адже на цьому шапіто Медведчук продовжує отримувати електоральні бали. У свою чергу, вкрай толерантне ставлення вищої влади Німеччини до дій, по суті, маріонеток Кремля, лише сприяє просуванню агресивних, реваншистських планів Москви. Що ж це, якщо не латентний пособництво країні-агресору? ", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспублікі, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі. За їх словами, вони виживають тільки завдяки тому, що провізію приносять деякі місцеві жителі.

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