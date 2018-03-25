Німецька поліція затримала екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона

У Німеччині затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він планував потрапити з Данії до Бельгії через територію ФРН.У Німеччині у неділю, 25 березня, був затриманий колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон. Каталонський політик був затриманий німецькою поліцією під час перетину кордону між ФРН та Данією, заявив його адвокат Жауме Алонсо Куевільяс. Правоохоронці підтвердили затримання Пучдемона на підставі європейського ордеру на арешт.

За словами Куевільяса, Пучдемон мав намір через територію Німеччини повернутися до Бельгії, де він проживає після втечі з Іспанії невдовзі після референдуму щодо незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Нині Пучдемон перебуває у відділку поліції у ФРН, повідомив Куевільяс.

У п'ятницю, 23 березня, Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та ще низки каталонських політиків, які переховуються за кордоном. Цього тижня Пучдемон відвідав Фінляндію, де проводив зустрічі у фінському парламенті та виступав у Гельсінському університеті.

Нагадаємо, що в Іспанії проти Пучдемона та інших каталонських політиків порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту, йому загрожує ув'язнення терміном до 30 років.