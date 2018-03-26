Німеччина виступає за політичне вирішення конфлікту в Афганістані

Політичний процес врегулювання конфлікту в Афганістані є найважливішим, переконана міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.Військовий конфлікт із екстремістським угрупованням "Талібан" в Афганістані не може бути вирішений лише військовими методами, вважає міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Де я бажала би більше прогресу, так це в політичному процесі (вирішення конфлікту. - Ред.). Цей процес є найважливішим", - заявила фон дер Ляєн у понеділок, 26 березня, у столиці Афганістану Кабулі під час зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані.

За її словами, населення Афганістану повинно завдяки ефективному державному управлінню бачити, що в країні відбуваються реформи. Дуже важливими, на думку очільниці міноборони ФРН, є президентські вибори в Афганістані, що мають відбутися цього року, а також нещодавня пропозиція Гані провести мирні переговори з представниками "Талібану", інформує агенція dpa.

Ввечері в понеділок, 25 березня, в столиці Узбекистану Ташкенті має розпочатися міжнародна конференція щодо мирного врегулювання в Афганістані, в якій візьмуть участь представники понад десяти держав, включаючи Німеччину. Тим часом країни НАТО нарощують присутність своїх військових в Афганістані. Минулого тижня німецький Бундестаг ще на рік продовжив мандат на участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, збільшивши максимальну кількість військових, які можуть брати участь у ній, з 980 до 1300 осіб. У рамках місії військовослужбовці Бундесверу проводять вишкіл представників урядових сил Афганістану.