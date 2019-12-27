"Ми оплакуємо 13 тис. загиблих": Німеччина відмовилася допомагати Україні у війні з Путіним

Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу.

Про це в інтерв'ю порталу RND повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, однак не уточнив, коли саме був поданий цей запит.

"Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини та політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий", – сказав Пристайко.

Колаж

Він також висловив надію на те, що Берлін перегляне "таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України".

Міністр вказав, що через війну з РФ гине багато людей. За його словами, зараз йдеться про саме "виживання українців як нації".

"Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, із кожним днем стає більше", – зазначив Пристайко.

Додамо, що від початку російської агресії на сході України Німеччина надала країні фінансову допомогу в сумі майже 1,4 мільярда євро.

Вадим Пристайко Цензор.НЕТ

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