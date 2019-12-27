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27 грудня • оновлено в 18:57
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"Ми оплакуємо 13 тис. загиблих": Німеччина відмовилася допомагати Україні у війні з Путіним

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Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу.

Про це в інтерв'ю порталу RND повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, однак не уточнив, коли саме був поданий цей запит.

"Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини та політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий", – сказав Пристайко.

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"Ми оплакуємо 13 тис. загиблих": Німеччина відмовилася допомагати Україні у війні з Путіним

Колаж

Він також висловив надію на те, що Берлін перегляне "таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України".

Міністр вказав, що через війну з РФ гине багато людей. За його словами, зараз йдеться про саме "виживання українців як нації".

"Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, із кожним днем стає більше", – зазначив Пристайко.

Додамо, що від початку російської агресії на сході України Німеччина надала країні фінансову допомогу в сумі майже 1,4 мільярда євро.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель за даними грудневого соцопитування групи "Рейтинг" вперше за останні п'ять років очолила рейтинг іноземних лідерів в Україні.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Військова допомога Україні
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Німеччина
Теги
Міністерство закордонних справ України зброя політика
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Пристайко не уточнив, коли подавали запит на допомогу, але відзначив, що нині йдеться про саме виживання України як держави..." - неймовірно дивно чути ТАКІ заяви на фоні унітазного оптимізму ВСІХ інших слуг. "Так таки да, или таки нет?" - як кажуть в Одесі.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Же не манж па сис жур...
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Это что нож в спину или очередной х ниже?
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