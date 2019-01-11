Німеччина торгувала з Польщею у 2018 році вдвічі більше, ніж із Росією

Товарообіг між Німеччиною та Польщею у 2018 році зріс до 120 мільярдів євро, тоді як з Росією склав 60 мільярдів. Фахівці прогнозують подальшу стагнацію німецько-російської торгівлі.Товарообіг між Німеччиною та Росією у 2018 році становив близько 60 мільярдів євро. Натомість з Польщею та Чехією ФРН торгувала значно більше. Товарообіг між Німеччиною та Польщею торік зріс до 120 мільярдів євро, а з Чехією склав 90 мільярдів. Про це повідомив очільник Східного комітету німецької економіки (OAOEV) Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele) в п'ятницю, 11 січня, в Берліні.

У 2019 році фахівці прогнозують подальшу стагнацію німецько-російської торгівлі. Причиною називають незначне зростання російської економіки. В OAOEV пропонують новий "порядок денний" економічної співпраці з Росією, передає інформагенція Reuters. Росія з населенням у 140 мільйонів людей - найбільший ринок на європейському континенті.

За даними OAOEV, Москва має стати першим містом у Європі, де запровадять нове покоління мобільного інтернету 5G. 90 мільйонів росіян користуються інтернетом, тож це найбільший ринок електронної комерції на континенті, зазначив Бюхеле.

У Східному комітеті німецької економіки назвали 15 галузей, у яких Німеччині радять розвивати співпрацю з Росією. Ідеться, зокрема, про аграрну, космічну, енергетично-сировинну, медичну галузь і сферу мобільності.

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