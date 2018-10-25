Німеччина призупиняє тренінги для саудівських прикордонників

Програма навчань, що тривала з 2009 року призупинена на тлі розслідування загибелі журналіста Джамаля Хашоггі.Федеральна поліція Німеччини призупинила навчальну програму для прикордонників Саудівської Аравії на тлі скандалу довкола загибелі журналіста Джамаля Хашоггі. "Починаючи з жовтня тренінгові заходи не відбуваються", - заявили у міністерство внутрішніх справ Німеччини вранці у четвер, 25 жовтня. У міністерстві пояснили, що рішення про подальше продовження проекту залежить від федерального уряду та оцінки актуального розвитку ситуації в Саудівській Аравії.

Як повідомили у німецькому МВС, впродовж поточного року в різноманітних тренінгах у Саудівській Аравії були задіяні 70 німецьких поліцейських. На навчальну програму з жовтня 2018 до вересня 2019 було закладено 4,3 мільйона євро, які мають бути компенсовані в подальшому Саудівською Аравією. Програма триває з 2009 року і, серед іншого, торкається таких тем як "боротьба з підробкою документів, прикордонний аналіз та оцінка, захист морських кордонів" тощо. Також німецьке міністерство наголошує, що "чинне у Німеччині верховенство права і принципи щодо дотримання прав людини є невід'ємною складовою тренінгових заходів федеральної поліції".

Послаблення зв'язків через смерть журналіста

Нагадаємо, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) раніше заявила, що Німеччина не буде експортувати зброю до Саудівської Аравії доти, доки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці".

Наступного дня представник Ер-Ріяда продовжив роз'яснення і повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів з широкими повноваженнями. Вони вдались до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер. Влада країни повідомила, що не знає, де знаходиться тіло журналіста, і назвала його вбивство "величезною помилкою".