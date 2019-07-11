Німеччина назвала дату зустрічі в "нормандському форматі"

Зустріч радників глав держав і урядів "Нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) відбудеться 12 липня в Парижі.

Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що зустріч з врегулювання ситуації на Донбасі запланована на цю дату.

Ілюстрація 24 канал

У зустрічі радників глав держав і урядів "Нормандського формату" візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

Глава Росії Володимир Путін також заявляв, що РФ не відмовлялася від розширення "нормандського формату".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Мінськ в свою чергу відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram