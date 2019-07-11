Німеччина назвала дату зустрічі в "нормандському форматі"

Зустріч радників глав держав і урядів "Нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) відбудеться 12 липня в Парижі.
Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що зустріч з врегулювання ситуації на Донбасі запланована на цю дату.
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24 канал
У зустрічі радників глав держав і урядів "Нормандського формату" візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.
Глава Росії Володимир Путін також заявляв, що РФ не відмовлялася від розширення "нормандського формату".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.
У Кремлі повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Мінськ в свою чергу відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.
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