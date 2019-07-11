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Німеччина назвала дату зустрічі в "нормандському форматі"

1.4т Читати матеріал російською

Зустріч радників глав держав і урядів "Нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) відбудеться 12 липня в Парижі.

Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що зустріч з врегулювання ситуації на Донбасі запланована на цю дату.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

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У зустрічі радників глав держав і урядів "Нормандського формату" візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

Глава Росії Володимир Путін також заявляв, що РФ не відмовлялася від розширення "нормандського формату".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
нормандський формат
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