Німеччина і Франція спільно готують план реформування ЄС

Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони.Німеччина спільно з Францією підготують ґрунтовний план реформ у Європейському Союзі. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 березня, під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном висловила рішучість щодо підготовки спільного проекту. "Ми прагнемо знайти спільний шлях. В історії між Німеччиною і Францією завжди завершувалася успіхом амбіційна і наполеглива праця", - цитує Меркель інформагенція dpa.

"Ми до червня представимо чітку, амбіційну дорожню карту і ми для цього докладемо необхідних зусиль", - наголосив президент Макрон. Серед реформ ідеться про солідарну політику щодо біженців, реформу економічного і монетарного союзу, реформу науки і освіти, а також зміни у сфері оборони.

Французький президент іще наприкінці 2017 року запропонував реформувати Євросоюз, зокрема, запровадивши бюджет Єврозони та створивши посаду міністра фінансів валютного союзу. Утім, у цих питаннях між Берліном та Парижем поки що не було консенсусу. Тепер пошук спільної позиції має бути прискорений завдяки появі у Берліні нового уряду.

Меркель, у свою чергу, наголосила, що Євросоюз повинен згуртованіше діяти на світовій арені в питанні торгівлі. Це питання стало особливо актуальним з огляду на намір США запровадити мита на сталь та алюміній з ЄС. За словами Меркель, важливими питаннями є стабілізація валюти євро та одночасне підвищення конкурентоздатності економіки Євросоюзу.