Головна Новини
12 листопада • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Сам пропонував саджати: в Раді спіймали ще одного кнопкодава. Відеофакт

1.9т
Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Василь Німченко попався на кнопкодавстві на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 12 листопада.

Факт порушення зняли на відео журналісти руху "Чесно" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Німченко натиснув кнопку за іншого народного депутата під час голосування за законопроєкт "Слуги народу" щодо удосконалення сфери вищої освіти. Він став одним із 5 членів "ОТЗЖ", які підтримали проєкт.

Новини
Голосували з дурості: Арахамія виправдав кнопкодавство "слуг народу"

Німченко попався на кнопкодавстві в Раді

Німченко попався на кнопкодавстві в Раді

Скріншот з відео

Німченко кнопкодавив у Раді

Німченко кнопкодавив у Раді

Чесно

Найімовірніше, як свідчить схема розсадки нардепів, Німченко голосував за свого колегу Тараса Козака.

Німченко кнопкодавив у Раді

Німченко кнопкодавив у Раді

Чесно

Примітно, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. У ньому, зокрема, пропонується позбавлення волі на строк до 2 років за повторне неперсональне голосування. Коли Рада голосувала за вказаний проєкт, Німченко на засідання не з'явився.

При цьому, за даними активістів, для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп принаймні один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
5
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
подонки . Больше нечего сказать . Любопытно как на это будет реагировать Разумков ? пальчиком пригрозит ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки