"Нікому не довіряю!" Зеленський висловив своє ставлення до Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну. Водночас переговори з ним вважає важливими.

Про це він повідомив в інтерв'ю декільком американським і західним ЗМІ, повідомляє Time. Йшлося про підготовку до зустрічі з лідерами "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, серед яких буде і глава країни-агресорки.

"Нікому не довіряю. Скажу вам чесно: політика – не точна наука. Ось чому в школі я любив математику. Все в математиці було зрозумілим для мене. Ви можете вирішити рівняння з невідомою, з однією невідомою. Але тут усе невідоме", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін Колаж

Також він зізнався, що не довіряє навіть українським політикам.

"Я не знаю цих людей. Не можу зрозуміти, з якого тіста вони зроблені. Ось чому думаю, що ніхто не може мати жодної довіри. У кожного просто є свої інтереси", – підкреслив президент, відповідаючи на запитання щодо "нормандської" зустрічі.

Водночас Зеленський назвав важливими попередні переговори з главою РФ у телефонному режимі, оскільки в підсумку Україні вдалося повернути частину в'язнів Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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