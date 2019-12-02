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2 грудня • оновлено в 22:11
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"Нікому не довіряю!" Зеленський висловив своє ставлення до Путіна

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну. Водночас переговори з ним вважає важливими.

Про це він повідомив в інтерв'ю декільком американським і західним ЗМІ, повідомляє Time. Йшлося про підготовку до зустрічі з лідерами "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, серед яких буде і глава країни-агресорки.

"Нікому не довіряю. Скажу вам чесно: політика – не точна наука. Ось чому в школі я любив математику. Все в математиці було зрозумілим для мене. Ви можете вирішити рівняння з невідомою, з однією невідомою. Але тут усе невідоме", – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

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Також він зізнався, що не довіряє навіть українським політикам.

"Я не знаю цих людей. Не можу зрозуміти, з якого тіста вони зроблені. Ось чому думаю, що ніхто не може мати жодної довіри. У кожного просто є свої інтереси", – підкреслив президент, відповідаючи на запитання щодо "нормандської" зустрічі.

Водночас Зеленський назвав важливими попередні переговори з главою РФ у телефонному режимі, оскільки в підсумку Україні вдалося повернути частину в'язнів Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Правильно,в современном мире никому верить нельзя.Русским,те более!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А вот как раз Путину стоило бы доверять. Во внешней политике он свои обещания выполняет. Спросите Асада.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Rabinovich Alexander, по поводу него в Канаде ввели в язык термин #уйло в котором ясно описывается кто и что это. Все развитые страны об этом давно в курсе. Пелена на глазах осталась только у стран с диктаторским режимом о сцаре.
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Хо Хол
Хо Хол
Наxyя ты тогда туда договариваться едешь, чyчeлo? :D
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