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17 листопада • оновлено в 21:29
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"Ніколи цього не буде!" Лукашенко дав потужну обіцянку Україні

2.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що його армія не буде проявляти агресію проти України або Польщі.

Таку заяву він зробив у неділю, 17 листопада. Про це пише БелТА.

"Ви знаєте, під чию дудку іноді танцює Польща (має на увазі ЄС і США, – прим.ред.). Але це міцна держава, вже має свою позицію в Євросоюзі. Ми це цінуємо. Якщо ви хочете з нами співпрацювати будь ласка, давайте. Тільки ніколи не брешіть полякам, що ми тут з Росією створюємо якийсь альянс, щоб висунути танки проти вас. Ніколи цього не буде ні в відношенні вас, ні у відношенні України", – підкреслив він.

Лукашенко дав потужну обіцянку Україні

Лукашенко дав потужну обіцянку Україні

president.gov.by

За словами Лукашенко, Білорусь ніколи нікому не загрожувала і не буде, не дивлячись на наявність "найбоєздатнішої армії" в СНД.

"Натовці і Захід оцінюють як найбільш в СНД мобільну, дисципліновану, боєздатну армію. Росія перевершує нас за обсягом і за ядерною зброєю. А найбільш боєздатними, я читаю їх думки, вони оцінюють нас. Але ми ніколи нікому не погрожували і ніколи не будемо погрожувати. З нашої території загроз ніколи не буде. Тільки у відповідь і адекватні, симетричні, але якщо далеко зайдуть, і асиметричні відповіді на їх дії", – заявив президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко різко "наїхав" на Путіна. Він поскаржився на постійні вимоги голови РФ.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
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