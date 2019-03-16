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Ніколи не визнаємо анексію! Світ підтримав Крим в річницю захоплення

1.4тЧитати матеріал російською

США, Великобританія і Туреччина підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і ніколи не визнають анексію Криму.

Відповідні заяви країни зробили напередодні п'ятої річниці псевдореферендума про "приєднання півострова".

"5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

Посольство також відзначає, що під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу була висловлена чітка позиція: "США неухильно підтримують суверенітет України".

Ніколи не визнаємо анексію! Світ підтримав Крим в річницю захоплення

Укрінформ

Крім того, в посольстві Великобританії закликали Росію повернути Крим Україні.

"5 років тому Росія провела незаконний референдум в Криму як передумову для незаконної анексії. З тих пір Росія порушує права і свободи кримчан, зокрема, корінного кримськотатарського народу. Ми закликаємо Росію повернути Крим Українаі", - відзначили в повідомленні дипвідомства.

Також міністерство закордонних справ Туреччини підтримало територіальну цілісність України, передає Anadolu.

"Туреччина не визнає анексію Криму і продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України", - зазначено в тексті заяви.

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Анкара пообіцяла приділяти особливу увагу становищу кримських татар.

"Кримські татари повинні жити на своїй історичній батьківщині в мирі та безпеці, щоб зберегти своє історичне коріння", - додали в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
То, о чём думает СШП и мелкобриты, волнует только нерабов. Нам плевать на мнение "исключительных"!!! Крым, был, есть и будет ВСЕГДА с Россией!!! Тот, кому это не нравится, может сдохнуть, подавившись в бессильной злобе своей желчью!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Россия признала, этого достаточно!
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