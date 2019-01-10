Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели

На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року.Соціаліст Ніколас Мадуро в четвер, 10 січня, склав присягу президента Венесуели. Церемонія відбулася перед Верховним Судом, а не перед парламентом, більшість депутатів якого - в опозиції, передає інформагенція dpa.

Мадуро вдруге очолить Венесуелу - до 2025 року - попри протести міжнародної спільноти й тяжку кризу в країні, яка почалася за його правління. Під час церемонії він пообіцяв розбудовувати "соціалізм 21 століття".

США, Євросоюз, а також держави Групи Ліми не відряджали на інавгурацію своїх представників, передає "Інтерфакс".

За даними інформагенції, на інавгурації були присутні президенти Сальвадору, Нікарагуа, Болівії, глава державної ради Куби, представники Росії, Китаю й Туреччини, а також очільник невизнаної "Південної Осетії".

ЄС: У Венесуелі не було вільних виборів

У Брюсселі висловили жаль, що попри всі заклики міжнародної спільноти під час проведення президентських виборів у Венесуелі не дотрималися міжнародних стандартів.

"Ми дуже чітко заявили: президентські вибори (у Венесуелі- Ред.) не були ні вільними, ні справедливими", - повідомила офіційна представниця глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

ЄС продовжить докладати дипломатичних і політичних зусиль, аби "знайти політичне й мирне розв'язання проблем із демократією в Венесуелі" зі збереженням контактів із усіма сторонами, додала речниця Могеріні.

Держсекретар США Майк Помпео засудив "узурпацію влади" з боку Мадуро.

Група Ліми (12 країн) раніше оголосила, що не визнає законним переобрання Мадуро, і закликала його не вступати на посаду глави держави. Парламент у Каракасі теж не визнає легітимність Мадуро. ЄС і США після переобрання Мадуро запроваджували нові санкції.

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 20 травня 2018 року. За підсумками ЦВК оголосила про перемогу Мадуро, який набрав близько 70 відсотків голосів.

Попри величезні поклади нафти, Венесуела переживає тяжку економічну кризу. Через валютний дефіцит країна не може імпортувати вдосталь харчів, ліків і товарів щоденного вжитку. Близько трьох мільйонів венесуельців утекли до сусідніх країн через злидні й нестабільність.

Сам Мадуро пояснює всі ці негаразди економічною війною США проти свого уряду. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію й неспроможність провадити ефективну валютну політику.