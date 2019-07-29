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Микола Томенко
Микола Томенко
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Як скасувати депутатську недоторканність, або Абетка молодого депутата

3.3т

Розпочався курс молодого депутата в Трускавці.

Нагадаю, учасникам тижневих курсів від правлячої партії "Слуга народу", що скасування депутатської недоторканності – одна з їхніх розрекламованих обіцянок.

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Отож, покроковий рух до виконання цього пункту передвиборчої програми такий:

1. ВР 9 скликання продовжує працювати над законопроектом, який вже отримав висновок КС і має рішення комітету;

2. Питання про попереднє схвалення законопроекту про скасування депутатської недоторканності включається до порядку денного першої сесії новообраної ВР без голосування, тобто автоматично (див. статтю 149 Регламенту ВР);

3. Попереднє схвалення більшістю від конституційного складу (226+) має право відбуватися на першій черговій сесії, яка розпочнеться в перший вівторок вересня, тобто з 3 вересня 2019 року (див. Стаття 83 Конституції);

4. Законопроект можна прийняти вже на наступній черговій сесії, яка розпочинається в перший вівторок лютого (4 лютого 2020 року), якщо за нього проголосує не менш, як дві третини від конституційного складу ВР ( 300+). (Див. Стаття 83, 155 Конституції).

Таким чином, передвиборча обіцянка про скасування депутатської недоторканності може бути виконана у лютому 2020 року!

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Успіхів Вам у вивченні конституційного права та виконанні своєї передвиборчої програми.

П.С. І сподіваюся, що нові політики у справі скасування власної депутатської недоторканності не будуть такими ж цинічними брехунами, як старі політики.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Grich Lara
Grich Lara
Як це не будуть,вони вже є такі,бо невже ніхто з них не є корупціонером,ні, вони всі корупціонерами вже до виборів були,бо хто ж в нашій країні не давав гроші в карман лікарям та іже з ними,а це вже корупція,як тут не крути,а не вийде,що яєчко чесніше від курки,коли люди скривають доходи,що б платити менше податків,а потім требують субсидію на віллету,самі дають на лапу всім,хто просить і потім кричать,що всі злодії і взяточники,крім них,бо ж вони дали чи взяли трішки,а не мільйони,то виникає питання,через який проміжок часу у нас буде чесний парламент,а ніколи,бо спілкуючись з людьми бачиш,що основна маса нечесна сама з собою,що вже казати про інше P.s.ще два роки назад дорожня поліція не натякала,що штраф можна в банку не платити,а дати їм,тепер знову часи помінялися і дивляться на тебе такими чесними очима,після того,як скажеш,що краще в банку заплачу,от вам і риба,яка гниє з хвоста,а всі кричать,що тільки з голови
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