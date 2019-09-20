Вчорашнє неголосування за виключення із законодавства норм, які розблоковують реальний механізм застосування єдиної системи відповідальності і для депутатів - демонструє цинізм вже й нових членів парламенту.

Нагадаю,що вчора лише 196 депутатів підтримали виключення із Закону України "Про статус народного депутата України" головної перепони для реального скасування депутатської недоторканності:

"стаття 27. Недоторканність народного депутата.

2.Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону, обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо."

Отож, вчора фактично ( не голосували, утрималися, відсутні) ПРОТИ реального скасування депутатської недоторканності проголосували:

67 членів фракції "Слуга народу";

всі члени фракцій Медведчука-Бойка, Порошенка, Тимошенко й 10 членів фракції "Голос" на чолі з Вакарчуком.

Нині маємо вже типову ситуацію в межах ідеології "українського політичного цинізму" -

скасували депутатську недоторканність для лохів.

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