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21 вересня • оновлено в 18:01
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Як скасували депутатську недоторканність лише для л*хів

10.1т

Вчорашнє неголосування за виключення із законодавства норм, які розблоковують реальний механізм застосування єдиної системи відповідальності і для депутатів - демонструє цинізм вже й нових членів парламенту.

Нагадаю,що вчора лише 196 депутатів підтримали виключення із Закону України "Про статус народного депутата України" головної перепони для реального скасування депутатської недоторканності:

"стаття 27. Недоторканність народного депутата.

2.Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону, обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо."

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Отож, вчора фактично ( не голосували, утрималися, відсутні) ПРОТИ реального скасування депутатської недоторканності проголосували:

67 членів фракції "Слуга народу";

всі члени фракцій Медведчука-Бойка, Порошенка, Тимошенко й 10 членів фракції "Голос" на чолі з Вакарчуком.

Нині маємо вже типову ситуацію в межах ідеології "українського політичного цинізму" -

скасували депутатську недоторканність для лохів.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Депутатська недоторканість
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Так лЯхів или лОхів? :-)))))))
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А це справді повонює наї""""ом
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А чого ще було очікувати від контори "Роги і копита", пардон, від офісу "Зе + Ко".
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тарас Бор, учитывая "партийную дисциплину" в зеленой плесени, эти 67 были утверждены лично Разумковым.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тарас Бор, деточка, вся эта комбинация с первым и вторым голосованием изначально дурно пахла. Первое голосование нужно було зеленой плесени, но условием голосования было наверняка неголосование за изменения в законодательстве. И таких дешевых комбинаций для зеленых хомячков у вашего клоуна в запасе достаточно.
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