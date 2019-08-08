Тут нові депутати від президентської партії "Слуга народу" пропонують законодавчо визначити особливості діяльності українських ЗМІ в умовах війни.

Тобто, не лише прописати "глосарій війни" - термінологію що таке окупаційні війська,сепаратисти, непроголошені республіки, а й передбачити можливістьобмеження інформації для громадян.

Подібні ініціативи мали місце і від старих депутатів, зокрема Пашинського і К.

Мій підхід незмінний як до Пашинського, так і до депутатів Зеленського:

якщо війна,то війна для всіх!

Отож, в умовах війни треба не лише обмежувати свободу слова,

а й обмежити зарплати депутатам і всім високопосадовцям (а нині "Слуга народу" планує депутатам ще й премії додати);

оптимізувати кількість бюджетних коштів на утримання всіх структур центральної та місцевої влади, включно з державними компаніями;

заборонити використання бюджетних фінансів на організацію концертів, шоу чи будівництво фонтанів, пам`ятників і церков;

зупинити фінансуванні партій олігархів і просто мільйонерів за гроші платників податків...

Бо війна, так війна!

П.С. Між іншим, якщо б Україні законодавчо був встановлений військовий стан,то президентські й дочасні парламентські вибори не відбулися!

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