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13 вересня • оновлено в 13:52
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Україну чекає Всеукраїнський референдум щодо статусу Донбасу?

Є така політична прикмета:

– якщо влада створює власну, ручну ЦВК, то чекайте на позачергові місцеві вибори та на Всеукраїнський референдум.

Зрозуміло, що нині модна “формула Штанмаєра” вимагає узаконення в Конституції особливого статусу Донбасу. А для цього треба підтримка народу.

Тому не дивно, що за розпуск ЦВК проголосували партія кума Путіна й колишні регіонали та друзі Януковича.

Але дивно, що за це проголосувала Батьківщина, яка голосувала за нинішню ЦВК і сподіваюся буде проти узаконення Донецької автономії.

Довідково: за дострокове припинення повноважень ЦВК проголосували: “Слуга народу” – 244, “Опозиційна платформа-за життя” – 33, позафракційні – 29, “Батьківщина” – 20, “За майбутнє” – 15.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Журба Валентина
Журба Валентина
Батькивщина ради пиара частеноко за страные вещи голосует
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