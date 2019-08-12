Їхня депутатська пісня стара й нова, починається знову.

От лишень перестали нові й надто оптимістичні депутати попереднього скликання мужньо і принципово боротися за свої гідні зарплати і власну депутатську недоторканність, як ще новіші депутати нинішнього скликання розпочала запеклу боротьбу за вже свої гідні зарплати і премії та власну депутатську недоторканність.

Верховна Рада України

Найрозумніші з найновіших навіть слово мудре знайшли для виправдання; мовляв, ми ж не за збереження депутатської недоторканності, ми - за збереження індемнітету.

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Оскільки абсолютна більшість нових конституційне право не вивчала, то в 100 раз поясню, що ледь не 10 спроба скасувати абсолютний депутатський імунітет жодним чином не стосується депутатського індемнітету, який зберігається!

Адже у всіх законопроектах і нинішньому, який зобов`язана у відповідності до Регламенту й далі розглядати вже ВР нового скликання індемнітет гарантовано абзацом 2 статті 80:

Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах...

Пропонується виключити лише абзац 3 цієї статті:

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи арештовані.

Отож, чекаємо на виконання обіцянки щодо скасування депутатського імунітету, а збережений індемнітет залишається Вам у допомогу!

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