Тут Гройсман пропонує нові парламентські вибори провести весною або восени 2020 року.

Мовляв треба швиденько ухвалити зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності, реформи ВР...тобто всього того, що він,як голова ВР і прем`єр-міністр, обіцяв і не зробив?!

Тут варто нагадати про обов`язкові базові знання чинної Конституції України для високопосадовців.

Зміни до Конституції можна провести лише на двох чергових сесіях, тобто не раніше лютого 2020 року.

Найголовніше, що знають студенти першого курсу, які вивчають право, політичні науки чи державне управляння:

"Повноваження ВР, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання, не можуть бути припиненні протягом одного року з дня її обрання." - стаття 90 Конституції України.

Отож, нові дочасні вибори ВР неможливо провести весною 2020 року і майже неможливо восени 2020 року.

От є така біда у всіх вождів-чиновників – вони вважають,що без них держава зникне, а народ буде проводити масові акції за їх повернення увладу!

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